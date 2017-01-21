鄭爽撇分手胡彥彬情傷 偷拿老爸手機許「2017心願」
2017/01/21 13:52
〔娛樂頻道／綜合報導〕中國女星鄭爽擁有甜美的外貌，日前傳出因和胡彥斌分手，整整消失2個月。因她沒有個人微博，粉絲要知道她的動態只能關注工作室或是鄭爸爸的帳號，21日她則偷拿爸爸手機發文許願，讓粉絲感動直呼：「鄭爽回來了！」
鄭爽和爸爸感情相當好，每次有傳聞產生，爸爸也都會第一時間跳出來幫忙發文澄清，21日一早鄭爸爸微博突然出現一則：「2017只希望我爸別黑我了」的PO文，一看便知是鄭爽發的，似乎是因為前幾日鄭爸爸PO出了她打掃的狼狽樣，她才會拿爸爸手機，不少粉絲看到後直呼：「爽妹子終於要回來了！」
事實上，鄭爽12日現身上海機場，被拍到在街頭邊講電話邊哭，外傳是因與胡彥斌分手，導致她一直無法走出來，事後鄭爸爸回應：「鄭爽最近在物色的新的辦公室，所以跑了很多地點，想找一個最喜歡的地址，不料一時著急找不到路，才會在路上邊講電話邊哭」澄清並非情傷，要大家不用擔心。
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