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被封「史上最遠的參賽者」 女星苦練國標舞淚崩

2017/01/21 12:54

廖家儀除演出8點檔外也挑戰高難度的倫巴，被評審藍波大力讚賞，讓她信心大增。（民視提供）

〔記者洪素津／台北報導〕廖家儀、林柏妤及郭忠祐日前錄民視《舞力全開》，近期強勢回歸演藝圈的廖家儀，除8點檔外也挑戰高難度的倫巴，被評審藍波大力讚賞，讓她信心大增。而林柏妤則表示這次要挑戰輕快的捷舞，但因自己出外景，沒有時間可以練習，只好在各大風景區練習踢腳。

林柏妤這次要挑戰輕快的捷舞，但因自己出外景，沒有時間可以練習，只好在各大風景區練習踢腳。（民視提供）

廖家儀先是在民視《春花望露》飾演一名千金小姐，同時又參加舞蹈節目苦練國標舞，為了兼顧家庭與事業，最近都是香港台灣兩地奔波，藍波老師更誇讚廖家儀是「史上最遠的參賽者」，她也從舞蹈裡跳出1600公里的感動，讓她情緒失控險在舞台上淚崩。

另一參賽者林柏妤因沒時間練舞，只好在外景空檔排練，但有趣的是，自己在澎湖、九份、女王頭面前練習，卻引來一群觀光客爭相合照。雖然加緊練習，但林柏妤上了舞台還是很緊張，因為要把情緒帶進去舞蹈還要記舞步，不過她自從練習國標舞之後整個身體都更結實，也更有女人味，也算得到不一樣的收穫。

林柏妤因沒時間練舞，只好在外景空檔排練，但有趣的是，自己在澎湖、九份、女王頭面前練習，卻引來一群觀光客爭相合照。（民視提供）

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