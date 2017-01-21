劉德華心急出院過年 骨裂痛到夜不能安眠

劉德華墜馬受傷，引發各界關注。（資料照，香港明報提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「華仔」劉德華在泰國發生墜馬意外，緊急乘醫療專機返港治療，除了被診出盆骨撕裂傷，就連脊椎也有受傷，傷勢相當嚴重，醫生建議服止痛藥及療養3個月，待傷口癒合後，再進行物理治療。不過，卻傳出劉德華因骨裂，連日痛到不能入睡，讓粉絲備感心疼。

劉德華在泰國拍廣告意外墜馬，搭專機急回香港醫院。（香港明報提供）

香港媒體報導，劉德華入住香港養和醫院高層套房，經詳細身體檢查、照X光及掃描，目前情況穩定，暫時不需動手術，待傷口癒合後，需做物理治療，推估至少住院3個月；不過由於骨裂的劇痛，他只能靠止痛藥暫時止痛，連日都被痛到無法入睡，醫師也建議他打石膏，但就以往受傷經驗來看，他都是靠傳統方式整治，因此他希望出院後，交由熟識的傳統跌打醫師治療。

劉德華墜馬受傷，引發各界關注。（翻攝自華仔天地）

墜馬事件打亂了劉德華農曆年的行程安排，有消息指他不想在醫院過年，向院方徵求今日想出院，但因傷勢不輕，加上傷口未消炎，骨裂也需時間癒合，深怕出院後傷口會惡化，而不建議出院，希望他繼續留院觀察。

劉德華向來喜愛農曆年，因墜馬受傷，今年恐無法陪妻子朱麗倩回大馬探親，就連年初二與粉絲的團拜活動也宣布取消。（翻攝自華仔天地）