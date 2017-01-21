「渣男」諧星認嘿咻17歲少女！泛淚道歉：很丟臉，我該反省
2017/01/21 13:08
狩野英孝今在記者會上認愛少女，但對於男女關係則含糊帶過。（翻攝自網路）
〔記者粘湘婉／綜合報導〕34歲「渣男」諧星狩野英孝花心成性，昨爆出與17歲未成年少女半同居，已違法恐面臨法律刑責。今早他穿上黑西裝召開記者會，66分鐘內他有問必答，泛淚對外道歉，表示未來將無限期暫停演藝活動反省，但對於2人是否發生男女關係則含糊帶過。
狩野英孝今召開記者會，表示將無限期暫停演藝活動。（翻攝自網路）
狩野今在記者會上，眼眶泛淚低頭鞠躬道歉，表示：「很丟臉，我真的需要反省」，坦言當初認識女方時，對方稱自己22歲，「當我知道她未成年時，就立刻斷絕關係不再往來」，也和女方父親見面、道歉，該女父親對於女兒隱瞞真實年紀也表示抱歉，至於女方則表示無論如何都會繼續支持狩野。
今狩野面對媒體提問有問必答，當被問到是否與該女交往，他直接表示：「有，我們曾經交往，也有邀她來家裡玩，但不是半同居關係」，但當被問到2人是否發生關係，他一律含糊回應，表示「這個不方便回答」，對於法律相關問題也僅回應「不清楚」帶過。
狩野自從爆出與未成年少女交往「腥」聞後，各大節目幾乎都與他切割，緊急刪減有他的畫面，或是直接暫停播出，今他所屬經紀公司對外表示，狩野未來將無限期停止演藝活動，「直到所有人認為他改變了為止」。最後，狩野再次低頭致歉，「大家，真的很對不起」結束66分鐘的記者會。
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