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（影音）嫌弟弟吃太慢？飛飛狠搶翔翔碗裡食物

2017/01/21 12:33

范范（左）與黑人（右）婚後幸福美滿，並育有一對雙胞胎。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「范范」范瑋琪和「黑人」陳建州婚後生活幸福美滿，育有一對可愛的雙胞胎兄弟「飛飛翔翔」，一家四口幸福洋溢。今黑人PO出一段影片，飛飛吃完了自己的飯還忍不住搶了翔翔碗裡的，讓網友笑翻。

黑人今在臉書上傳一段影片，影片中只見飛飛翔翔2兄弟吃飯，而飛飛碗裡的食物已經吃得精光，似乎覺得沒吃飽，便伸手到翔翔的碗裡搶食物，而黑人表示：「弟弟你吃太慢了⋯⋯我來幫你吧！」可愛的舉動讓網友笑翻，紛紛留言回應：「終於知道為什麼飛飛比較圓潤了」、「他秉持著不浪費食物的原則」、「這就是翔翔為什麼比較瘦的原因」。

相關影片（擷取自臉書，如被移除請見諒）：

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