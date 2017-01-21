當生命走到盡頭 柯叔元：想自己一個人

柯叔元在劇中有許多場哭戲， 最高潮的一場戲莫過於自己因病過世。（民視提供）

〔記者洪素津／台北報導〕柯叔元在民視《阿不拉的三個女人》中，因肝癌而死在導演椅上，他表示劇中角色的堅持個性跟他本人一樣，從一開始懷抱著台語電影理想到最後死在自己最愛的工作上。談到本周日要播出完結篇，柯叔元心中滿滿的不捨，還表示這天會自己躲起來收看，想一個人安靜的好好享受全劇終這一刻。

柯叔元表示劇中角色的堅持個性跟他本人一樣，從一開始懷抱著台語電影理想到最後死在自己最愛的工作上。（民視提供）

柯叔元當初知道要演出阿不拉的時候，自己先把小說看過一遍，但對於死亡沒有太多情緒，直到拿到演出最終劇本的時候，他坦言內心很煎熬，在拍攝當下腦中迅速回顧之前的幾場戲，心中不禁悲從中來，演出的過程連工作人員都紅了眼眶，導演王為甚至數度掉淚。

柯叔元在劇中有許多場哭戲， 最高潮的一場戲莫過於自己因病過世，他強調：「謝謝王為導演完整了阿不拉的人生，也謝謝所有的觀眾陪伴阿不拉走過他的一生。」王為導演談到殺青戲又再度哽咽地說：「是阿不拉感動了他，當初堅持拍這齣戲也是因為小說裡男主角為了理想而堅持…」，第一部有這樣感動自己的好戲，也期許今年的金鐘獎能夠替自己添上一金。

柯叔元拍攝殺青戲時坦言內心很煎熬，不禁悲從中來，演出的過程連工作人員都紅了眼眶。（民視提供）

而女主角劉香慈笑說婆婆和老公都是《阿不拉》的粉絲，每次到了播出日的時候，老公都會提醒收看，婆婆甚至出借洋裝給她當戲服。劉香慈也強調這一齣戲她完全使出『洪荒之力，從頭到尾都很用力的演出』，朋友們也稱讚在劇中看不到士官長的影子，頗受好評。

劉香慈的朋友們稱讚她在劇中看不到士官長的影子。（民視提供）