伊凡卡爆乳出席川普就職舞會 豔壓後媽
2017/01/21 12:15
伊凡卡川普出席爸爸的就職舞會，一身銀白色低胸禮服亮相，相當亮麗耀眼。（美聯社）
〔娛樂頻道／綜合報導〕今天是眾所矚目的美國總統就職舞會，新任總統唐納川普，領著第一夫人瑪蓮妮亞出席，瑪蓮妮亞和前總統夫人蜜雪兒歐巴馬有志一同，禮服都選擇打安全牌的乳白色，她穿著平口禮服亮相，雖只有小露香肩，但雍容華貴且典雅，相當符合第一夫人的身分，夫妻倆隨著法蘭克辛納屈的名曲《奪標》起舞。
而川普的女兒伊凡卡隨後也和老公一起入場共舞，她則是穿著銀白色V領低胸長禮服，大秀爆乳好身材，相當耀眼大方，氣勢完全壓過艷星出身的後媽，衣Q了得，讓外界對第一家庭的時尚品味讚譽有加。
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