名設計師拒幫新第一夫人設計新衣 川普傲嬌回應卻自打臉

名設計師兼導演湯姆福特（右）去年曾在接受訪問時，透露自己婉拒了川普妻子瑪蓮妮亞（左圖右）設計衣服的邀約，因為認為自己的服飾對一個第一夫人來說「太過昂貴」。（合成圖，路透社、翻攝自每日郵報）

〔記者陳昱均／綜合報導〕地產大亨出身的政治素人唐納川普，於台灣時間21日凌晨1時宣誓就職，正式入主白宮成為美國第45位總統，而為了這盛大隆重的一天，川普家族的所有成員都盛裝打扮出席，身上的任何單品馬上都成了外界矚目的焦點之一。去年11月份，表態支持民主黨總統參選人的美國名設計師兼導演湯姆福特（Tom Ford），就大爆過去曾受邀為現今的新第一夫人瑪蓮妮亞設計衣服，不過自己以「她不符合我心中的形象」拒絕了，還說自己的衣服因為都是在義大利製造的，對一名第一夫人來說實在「太昂貴」，畢竟她們的形象就是要能讓所有百姓都能認同接受的，不只維護了自己旗下服飾品牌的名聲，還「打臉」川普妻子，被不少網友大讚特讚。

川普（右二）今天宣誓就職，正式入主白宮成為美國第45位總統，其家庭成員的穿著打扮也成外界矚目焦點之一。（法新社）

而18日川普接受了《Fox & Friends》訪問時，就對此事件做出了回應，他強調：「瑪蓮妮亞從來都不曾拜託湯姆福特幫她設計衣服，她也從來都不喜歡湯姆福特，更不用說他的設計了！」不僅如此，川普更傲嬌表示：「我自己也從來都不是一個湯姆福特的粉絲」，甚至補刀聲稱在「賭城」拉斯維加斯的「永利度假村」執行長史提夫永利（Steve Wynn）聽完湯姆福特虧川普及他夫人的那番話後，氣到都把所有在他度假村內的服飾品牌都給丟了。只是，這番報復性說詞則又二度被網友打臉，因為他們發現在永利度假村內，本來就沒有設置任何湯姆福特服飾品牌的櫃位，狠酸川普真的是說謊都不打草稿，才會總是自取其辱。

川普（左）日前接受訪問時否認妻子曾找湯姆福特設計衣服，更聲稱自己與妻子都不喜歡湯姆福特或是他的設計。（翻攝自Fox News推特）