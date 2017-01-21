限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 東推西推

名設計師拒幫新第一夫人設計新衣 川普傲嬌回應卻自打臉

2017/01/21 13:05

名設計師兼導演湯姆福特（右）去年曾在接受訪問時，透露自己婉拒了川普妻子瑪蓮妮亞（左圖右）設計衣服的邀約，因為認為自己的服飾對一個第一夫人來說「太過昂貴」。（合成圖，路透社、翻攝自每日郵報）

〔記者陳昱均／綜合報導〕地產大亨出身的政治素人唐納川普，於台灣時間21日凌晨1時宣誓就職，正式入主白宮成為美國第45位總統，而為了這盛大隆重的一天，川普家族的所有成員都盛裝打扮出席，身上的任何單品馬上都成了外界矚目的焦點之一。去年11月份，表態支持民主黨總統參選人的美國名設計師兼導演湯姆福特（Tom Ford），就大爆過去曾受邀為現今的新第一夫人瑪蓮妮亞設計衣服，不過自己以「她不符合我心中的形象」拒絕了，還說自己的衣服因為都是在義大利製造的，對一名第一夫人來說實在「太昂貴」，畢竟她們的形象就是要能讓所有百姓都能認同接受的，不只維護了自己旗下服飾品牌的名聲，還「打臉」川普妻子，被不少網友大讚特讚。

川普（右二）今天宣誓就職，正式入主白宮成為美國第45位總統，其家庭成員的穿著打扮也成外界矚目焦點之一。（法新社）

而18日川普接受了《Fox & Friends》訪問時，就對此事件做出了回應，他強調：「瑪蓮妮亞從來都不曾拜託湯姆福特幫她設計衣服，她也從來都不喜歡湯姆福特，更不用說他的設計了！」不僅如此，川普更傲嬌表示：「我自己也從來都不是一個湯姆福特的粉絲」，甚至補刀聲稱在「賭城」拉斯維加斯的「永利度假村」執行長史提夫永利（Steve Wynn）聽完湯姆福特虧川普及他夫人的那番話後，氣到都把所有在他度假村內的服飾品牌都給丟了。只是，這番報復性說詞則又二度被網友打臉，因為他們發現在永利度假村內，本來就沒有設置任何湯姆福特服飾品牌的櫃位，狠酸川普真的是說謊都不打草稿，才會總是自取其辱。

川普（左）日前接受訪問時否認妻子曾找湯姆福特設計衣服，更聲稱自己與妻子都不喜歡湯姆福特或是他的設計。（翻攝自Fox News推特）

相關新聞

推薦新聞
認不出來！馬修麥康納為新片狂吃增胖18公斤 認不出來！馬修麥康納為新片狂吃增胖18公斤
2017/01/21 13:31
劉德華心急出院過年 骨裂痛到夜不能安眠 劉德華心急出院過年 骨裂痛到夜不能安眠
2017/01/21 13:11
「渣男」諧星認嘿咻17歲少女！泛淚道歉：很丟臉，我該反省 「渣男」諧星認嘿咻17歲少女！泛淚道歉：很丟臉，我該反省
2017/01/21 13:08
名設計師拒幫新第一夫人設計新衣 川普傲嬌回應卻自打臉 名設計師拒幫新第一夫人設計新衣 川普傲嬌回應卻自打臉
2017/01/21 13:05
擠下孔侑！4.7萬韓網民票選「接吻王」是他 擠下孔侑！4.7萬韓網民票選「接吻王」是他
2017/01/21 11:49
強國大咖主持非法持槍藏毒被逮 保釋後說：明天會更好 強國大咖主持非法持槍藏毒被逮 保釋後說：明天會更好
2017/01/21 10:41
山田優提前迎第二胎！小栗旬年前二度當爹 山田優提前迎第二胎！小栗旬年前二度當爹
2017/01/21 10:07
2NE1公開最後告別新歌 大唱「不要離開我」逼哭粉絲 2NE1公開最後告別新歌 大唱「不要離開我」逼哭粉絲
2017/01/21 10:00
婚禮簡樸到最高點！Rain的結婚西裝竟有這樣的小秘密 婚禮簡樸到最高點！Rain的結婚西裝竟有這樣的小秘密
2017/01/21 09:24
Rain婚後未買新房 讓金泰希入住自家中 Rain婚後未買新房 讓金泰希入住自家中
2017/01/21 08:32
19歲AV女優新作 好身材竟被「這個」奪走目光 19歲AV女優新作 好身材竟被「這個」奪走目光
2017/01/21 07:40
《東京妄想女子》收視開紅盤 女星拿名牌包掀缺貨潮 《東京妄想女子》收視開紅盤 女星拿名牌包掀缺貨潮
2017/01/21 07:22
（影音）朴寶劍驚現士林夜市 開心化身吃貨大展貼心 （影音）朴寶劍驚現士林夜市 開心化身吃貨大展貼心
2017/01/21 07:12
（影音）鄭秀文情陷張孝全 理智情感間掙扎 （影音）鄭秀文情陷張孝全 理智情感間掙扎
2017/01/20 22:23
（影音）女孩金剛狼現身！ 與休傑克曼聯手抗敵 （影音）女孩金剛狼現身！ 與休傑克曼聯手抗敵
2017/01/20 22:00
古巨基寵妻無極限 老婆想吃台灣菜立刻飛台北 古巨基寵妻無極限 老婆想吃台灣菜立刻飛台北
2017/01/20 21:53
唱紅《黏巴達》女歌手被綁架焚屍 男子稱目擊者供詞多破綻被捕 唱紅《黏巴達》女歌手被綁架焚屍 男子稱目擊者供詞多破綻被捕
2017/01/20 21:28
《黏巴達》女主唱遭焚屍殺害 名下旅館23歲員工認罪 《黏巴達》女主唱遭焚屍殺害 名下旅館23歲員工認罪
2017/01/20 21:17
趙薇公開大學畢業照 深夜感性「現在的你還好嗎？」 趙薇公開大學畢業照 深夜感性「現在的你還好嗎？」
2017/01/20 20:47
女星帶求嫁熟男企業家 老公遭打臉根本是諧星 女星帶求嫁熟男企業家 老公遭打臉根本是諧星
2017/01/20 20:09
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.