（影音）美國隊長搞怪惡作劇 要粉絲路上找九頭蛇臥底

克里斯伊凡最近為了宣傳公益募資活動，與主辦單位聯手惡整粉絲，引發熱議。（翻攝自YouTube）

〔記者陳昱均／綜合報導〕好萊塢男星克里斯伊凡擁有俊俏臉蛋以及健美結實的好身材，更因在漫威電影裡演出剛正不阿、果敢站上前線奮勇對抗敵人的「美國隊長」，而受到全球粉絲的喜愛；然而，與個性略顯嚴謹的「美國隊長」史蒂夫羅傑斯相比，私下的克里斯伊凡簡直是個溫暖開心果的存在，除了相當關心時事及慈善活動之外，幽默風趣的他也偶爾會想辦法惡整他人，最近他為了自己參與募資的慈善活動，就在一間漫畫店中隨機找了數名粉絲要給他們驚喜，但在成功見到克里斯伊凡之前，這些粉絲得在店內外進行有些羞恥的「任務」才行。

所有參與此項公益募資的人，都有可能抽中與克里斯伊凡一起挑戰密室逃脫遊戲的機會。（翻攝自Omaze）

公益募資網站「Omaze」最近請來克里斯伊凡參與一項慈善募款計畫，所有參加者只要在活動網站上捐款，不只能獲得不同的小禮物，甚至還有機會被邀請到美國去與克里斯伊凡本人一起進行有趣的密室逃脫遊戲，所有善款也將被捐贈到克里斯伊凡平時就很常往來的非營利組織「克里斯多夫庇護之家（Christopher's Haven）」，來幫助癌症病童及其家屬們，用意十分良好，因此吸引不少世界各地的粉絲爭相參加。

克里斯伊凡（後排右）過去本來就常去「克里斯多夫庇護之家」探視病童。（翻攝自SuperHeroHype）

而除了拍攝宣傳照來吸引更多人參加外，「Omaze」最近更與克里斯伊凡合作拍攝一支惡搞路人粉絲的短片來進行宣傳，他們把克里斯伊凡家鄉波士頓的一間漫畫店，改造成一座小型的密室逃脫場地，讓克里斯伊凡坐在監控室內，透過一尊美國隊長的娃娃來遠端聲控指引這些參加者如何解謎。過程中，不少參加者都被突如其來的各種效果給嚇到，逗趣反應讓克里斯伊凡在地下室內差點笑翻過去，甚至還要求他們頭戴面罩、抱著美國隊長娃娃去路上詢問路人是否是反派九頭蛇的探員，恥度簡直破表。最後，所有參賽者們被引領到地下室後，克里斯伊凡才從黑暗中現身來親自嚇嚇他們，發現真相後的粉絲們對於能夠見到「美國隊長」本人都興奮不已，影片在臉書公開後，短短一天就吸引超過24萬人分享點讚，證明克里斯伊凡的無窮魅力。

克里斯伊凡在地下室內遠端聲控指引漫畫店內毫不知情的參加者們怎麼破解謎題，也被不少參與者的反應逗得哈哈大笑。（翻攝自YouTube） 克里斯伊凡（左）最後才現身親自嚇嚇參與者們。（翻攝自YouTube）

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