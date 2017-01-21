限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 東推西推

（影音）美國隊長搞怪惡作劇 要粉絲路上找九頭蛇臥底

2017/01/21 14:34

克里斯伊凡最近為了宣傳公益募資活動，與主辦單位聯手惡整粉絲，引發熱議。（翻攝自YouTube）

〔記者陳昱均／綜合報導〕好萊塢男星克里斯伊凡擁有俊俏臉蛋以及健美結實的好身材，更因在漫威電影裡演出剛正不阿、果敢站上前線奮勇對抗敵人的「美國隊長」，而受到全球粉絲的喜愛；然而，與個性略顯嚴謹的「美國隊長」史蒂夫羅傑斯相比，私下的克里斯伊凡簡直是個溫暖開心果的存在，除了相當關心時事及慈善活動之外，幽默風趣的他也偶爾會想辦法惡整他人，最近他為了自己參與募資的慈善活動，就在一間漫畫店中隨機找了數名粉絲要給他們驚喜，但在成功見到克里斯伊凡之前，這些粉絲得在店內外進行有些羞恥的「任務」才行。

所有參與此項公益募資的人，都有可能抽中與克里斯伊凡一起挑戰密室逃脫遊戲的機會。（翻攝自Omaze）

公益募資網站「Omaze」最近請來克里斯伊凡參與一項慈善募款計畫，所有參加者只要在活動網站上捐款，不只能獲得不同的小禮物，甚至還有機會被邀請到美國去與克里斯伊凡本人一起進行有趣的密室逃脫遊戲，所有善款也將被捐贈到克里斯伊凡平時就很常往來的非營利組織「克里斯多夫庇護之家（Christopher's Haven）」，來幫助癌症病童及其家屬們，用意十分良好，因此吸引不少世界各地的粉絲爭相參加。

克里斯伊凡（後排右）過去本來就常去「克里斯多夫庇護之家」探視病童。（翻攝自SuperHeroHype）

而除了拍攝宣傳照來吸引更多人參加外，「Omaze」最近更與克里斯伊凡合作拍攝一支惡搞路人粉絲的短片來進行宣傳，他們把克里斯伊凡家鄉波士頓的一間漫畫店，改造成一座小型的密室逃脫場地，讓克里斯伊凡坐在監控室內，透過一尊美國隊長的娃娃來遠端聲控指引這些參加者如何解謎。過程中，不少參加者都被突如其來的各種效果給嚇到，逗趣反應讓克里斯伊凡在地下室內差點笑翻過去，甚至還要求他們頭戴面罩、抱著美國隊長娃娃去路上詢問路人是否是反派九頭蛇的探員，恥度簡直破表。最後，所有參賽者們被引領到地下室後，克里斯伊凡才從黑暗中現身來親自嚇嚇他們，發現真相後的粉絲們對於能夠見到「美國隊長」本人都興奮不已，影片在臉書公開後，短短一天就吸引超過24萬人分享點讚，證明克里斯伊凡的無窮魅力。

克里斯伊凡在地下室內遠端聲控指引漫畫店內毫不知情的參加者們怎麼破解謎題，也被不少參與者的反應逗得哈哈大笑。（翻攝自YouTube）克里斯伊凡（左）最後才現身親自嚇嚇參與者們。（翻攝自YouTube）

相關影片：〈影片取自YouTube，如遭移除敬請見諒〉

相關新聞

推薦新聞
范冰冰公益活動曝光66歲爸爸！帥樣驚呆網友 范冰冰公益活動曝光66歲爸爸！帥樣驚呆網友
2017/01/21 15:43
最瘋狂的做愛地點在哪？小丑女跟魅惑女巫這樣答 最瘋狂的做愛地點在哪？小丑女跟魅惑女巫這樣答
2017/01/21 15:38
西亞李畢福搞馬拉松抗爭 持續4年反川普 西亞李畢福搞馬拉松抗爭 持續4年反川普
2017/01/21 15:20
（圖多）水滴奶、蜜桃臀 成人版Follow me辣翻網友 （圖多）水滴奶、蜜桃臀 成人版Follow me辣翻網友
2017/01/21 15:06
（影音）美國隊長搞怪惡作劇 要粉絲路上找九頭蛇臥底 （影音）美國隊長搞怪惡作劇 要粉絲路上找九頭蛇臥底
2017/01/21 14:34
劉德華心急出院過年 骨裂痛到夜不能安眠 劉德華心急出院過年 骨裂痛到夜不能安眠
2017/01/21 13:11
「渣男」諧星認愛17歲少女！泛淚道歉：很丟臉，我該反省 「渣男」諧星認愛17歲少女！泛淚道歉：很丟臉，我該反省
2017/01/21 13:08
擠下孔侑！4.7萬韓網民票選「接吻王」是他 擠下孔侑！4.7萬韓網民票選「接吻王」是他
2017/01/21 11:49
出軌辣模後...林丹首度公開與妻子合照 出軌辣模後...林丹首度公開與妻子合照
2017/01/21 11:23
安宰賢半夜再曬恩愛！秀愛妻美照閃瞎眾人 安宰賢半夜再曬恩愛！秀愛妻美照閃瞎眾人
2017/01/21 10:45
強國大咖主持非法持槍藏毒被逮 保釋後說：明天會更好 強國大咖主持非法持槍藏毒被逮 保釋後說：明天會更好
2017/01/21 10:41
2NE1公開最後告別新歌 大唱「不要離開我」逼哭粉絲 2NE1公開最後告別新歌 大唱「不要離開我」逼哭粉絲
2017/01/21 10:00
杜拜皇室贊助超過70輛超跑 成龍已做好「撞爛」準備 杜拜皇室贊助超過70輛超跑 成龍已做好「撞爛」準備
2017/01/21 09:27
婚禮簡樸到最高點！Rain的結婚西裝竟有這樣的小秘密 婚禮簡樸到最高點！Rain的結婚西裝竟有這樣的小秘密
2017/01/21 09:24
Rain婚後未買新房 讓金泰希入住自家中 Rain婚後未買新房 讓金泰希入住自家中
2017/01/21 08:32
19歲AV女優新作 好身材竟被「這個」奪走目光 19歲AV女優新作 好身材竟被「這個」奪走目光
2017/01/21 07:40
《東京妄想女子》收視開紅盤 女星拿名牌包掀缺貨潮 《東京妄想女子》收視開紅盤 女星拿名牌包掀缺貨潮
2017/01/21 07:22
（影音）朴寶劍驚現士林夜市 開心化身吃貨大展貼心 （影音）朴寶劍驚現士林夜市 開心化身吃貨大展貼心
2017/01/21 07:12
（影音）鄭秀文情陷張孝全 理智情感間掙扎 （影音）鄭秀文情陷張孝全 理智情感間掙扎
2017/01/20 22:23
（影音）女孩金剛狼現身！ 與休傑克曼聯手抗敵 （影音）女孩金剛狼現身！ 與休傑克曼聯手抗敵
2017/01/20 22:00
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.