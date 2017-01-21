擠下孔侑！4.7萬韓網民票選「接吻王」是他

孔侑（右）在新劇《鬼怪》大膽舌吻女主角金高恩，在「擄獲女心的接吻達人男演員榜」排名第4。（翻攝自網路）

〔記者陳立妍／綜合報導〕南韓入口網站「dcinside」近日票選「擄獲女心的接吻達人男演員榜」，原先網民猜測在新劇《鬼怪》大膽舌吻女主角金高恩的孔侑有望奪下冠軍，沒想到在 4萬7355名網友票選中，最後由在《請回答1997》、《高校處世王》、《購物王路易》親出好口碑的徐仁國殺出重圍，擊敗眾男星奪冠，以高達24%（1萬1304票）的得票率排名第一。

徐仁國以高達24%的得票率，在網友票選的「擄獲女心的接吻達人男演員榜」奪冠。（翻攝自網路） 徐仁國（右）與南志鉉在《購物王路易》上演心動吻戲。（翻攝自網路）



而在《上流愛情》、《花郎》上演心動吻戲的ZE:A帝國之子成員朴炯植，則以17%（7942票）的支持率衝上亞軍，季軍為在《嫉妒的化身》與孔曉振光裸在床上熱吻引起話題的曹政奭。「擄獲女心的接吻達人男演員榜」第4至10名分別為孔侑、「神話」Eric、李敏鎬、李鍾碩、玄彬、柳演錫、朴寶劍。

朴炯植（上圖左）在新劇《花郎》熱吻高雅拉（上圖右），奪下「擄獲女心的接吻達人男演員榜」亞軍，下圖為朴敘俊。（翻攝自網路） 曹政奭在《嫉妒的化身》與孔曉振上演激情吻戲，引發討論話題。（翻攝自網路）

此外，《購物王路易》版權已由東森戲劇台購入；《花郎》現於KKTV同步跟播；《鬼怪》版權則由衛視中文台購入，並於愛奇藝同步跟播，電視劇原聲帶將於24日在台發行。