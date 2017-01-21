南太鉉躺在纖纖玉手上 女方疑是緋聞女友鄭麗媛！

南太鉉最近有一張發完後又刪除的影片在網路上瘋傳（左），照片中他枕著的女子的手，被認為就是緋聞女友鄭麗媛（右）。（翻攝自朝鮮體育）

〔記者陳昱均／綜合報導〕去年的南韓演藝圈爆出不少戀愛與分手消息，其中前「WINNER」成員南太鉉，與35歲氣質女星鄭麗媛，在2月份就曾被眼尖網友抓包曾在同一時間，於Instagram上傳了相似的文字和圖片，引發是否在交往中的猜測；後來，韓媒則在10月中旬報導了這對相差13歲的姊弟戀緋聞情侶，早在前年透過熟人介紹後，就已經成為戀人甜蜜交往中，不過當時僅有鄭麗媛方面跳出來否認戀情，南太鉉與當時所屬社「YG娛樂」則都沒有多緋聞多做其他說明。然而，來到新的一年，這個舊緋聞最近又再度被翻出，全因南太鉉最近一則發完又刪的PO文，被網友懷疑鄭麗媛就在相片中而引發熱議。

南太鉉（左）與大自己13歲的女星鄭麗媛（右）在去年曾爆出交往中的傳聞，不過鄭麗媛方面曾出面否認。（翻攝自TOPSTARNEWS）

有南韓網友日前在線上討論區發表了一篇名為「最近南太鉉上傳到Instagram又刪除的照片」的文章，在已經被南太鉉本人正式刪除了的自拍照中，可以看到他整個人躺在一隻白皙的纖纖玉手上，看起來就像是一名女性的手；就在眾人猜測這到底是誰的手之時，一經對比，就可以發現該名神秘女子疑似就是南太鉉的緋聞女友鄭麗媛，因為兩者的手上都配戴著同款戒指，十分明顯，2人究竟是否真的是交往中的情侶狀態，引發大批網友好奇。

南太鉉自拍照中女子的手，剛好就配戴著與鄭麗媛手上同款的戒指，引發猜測。（翻攝自朝鮮體育）