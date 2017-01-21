限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 東推西推

南太鉉躺在纖纖玉手上 女方疑是緋聞女友鄭麗媛！

2017/01/21 12:12

南太鉉最近有一張發完後又刪除的影片在網路上瘋傳（左），照片中他枕著的女子的手，被認為就是緋聞女友鄭麗媛（右）。（翻攝自朝鮮體育）

〔記者陳昱均／綜合報導〕去年的南韓演藝圈爆出不少戀愛與分手消息，其中前「WINNER」成員南太鉉，與35歲氣質女星鄭麗媛，在2月份就曾被眼尖網友抓包曾在同一時間，於Instagram上傳了相似的文字和圖片，引發是否在交往中的猜測；後來，韓媒則在10月中旬報導了這對相差13歲的姊弟戀緋聞情侶，早在前年透過熟人介紹後，就已經成為戀人甜蜜交往中，不過當時僅有鄭麗媛方面跳出來否認戀情，南太鉉與當時所屬社「YG娛樂」則都沒有多緋聞多做其他說明。然而，來到新的一年，這個舊緋聞最近又再度被翻出，全因南太鉉最近一則發完又刪的PO文，被網友懷疑鄭麗媛就在相片中而引發熱議。

南太鉉（左）與大自己13歲的女星鄭麗媛（右）在去年曾爆出交往中的傳聞，不過鄭麗媛方面曾出面否認。（翻攝自TOPSTARNEWS）

有南韓網友日前在線上討論區發表了一篇名為「最近南太鉉上傳到Instagram又刪除的照片」的文章，在已經被南太鉉本人正式刪除了的自拍照中，可以看到他整個人躺在一隻白皙的纖纖玉手上，看起來就像是一名女性的手；就在眾人猜測這到底是誰的手之時，一經對比，就可以發現該名神秘女子疑似就是南太鉉的緋聞女友鄭麗媛，因為兩者的手上都配戴著同款戒指，十分明顯，2人究竟是否真的是交往中的情侶狀態，引發大批網友好奇。

南太鉉自拍照中女子的手，剛好就配戴著與鄭麗媛手上同款的戒指，引發猜測。（翻攝自朝鮮體育）

相關新聞

推薦新聞
F奶女星遭綑被無限凌虐 直呼「比被強姦還可怕」 F奶女星遭綑被無限凌虐 直呼「比被強姦還可怕」
2017/01/21 11:59
擠下孔侑！4.7萬韓網民票選「接吻王」是他 擠下孔侑！4.7萬韓網民票選「接吻王」是他
2017/01/21 11:49
出軌辣模後...林丹首度公開與妻子合照 出軌辣模後...林丹首度公開與妻子合照
2017/01/21 11:23
強國大咖主持非法持槍藏毒被逮 保釋後說：明天會更好 強國大咖主持非法持槍藏毒被逮 保釋後說：明天會更好
2017/01/21 10:41
（影音）雷神完勝柯瑞！奇蹟投進跨全場巨大三分球嗨翻 （影音）雷神完勝柯瑞！奇蹟投進跨全場巨大三分球嗨翻
2017/01/21 10:39
山田優提前迎第二胎！小栗旬年前二度當爹 山田優提前迎第二胎！小栗旬年前二度當爹
2017/01/21 10:07
杜拜皇室贊助超過70輛超跑 成龍已做好「撞爛」準備 杜拜皇室贊助超過70輛超跑 成龍已做好「撞爛」準備
2017/01/21 09:27
婚禮簡樸到最高點！Rain的結婚西裝竟有這樣的小秘密 婚禮簡樸到最高點！Rain的結婚西裝竟有這樣的小秘密
2017/01/21 09:24
Rain婚後未買新房 讓金泰希入住自家中 Rain婚後未買新房 讓金泰希入住自家中
2017/01/21 08:32
（影音）朴寶劍驚現士林夜市 開心化身吃貨大展貼心 （影音）朴寶劍驚現士林夜市 開心化身吃貨大展貼心
2017/01/21 07:12
（影音）鄭秀文情陷張孝全 理智情感間掙扎 （影音）鄭秀文情陷張孝全 理智情感間掙扎
2017/01/20 22:23
（影音）女孩金剛狼現身！ 與休傑克曼聯手抗敵 （影音）女孩金剛狼現身！ 與休傑克曼聯手抗敵
2017/01/20 22:00
古巨基寵妻無極限 老婆想吃台灣菜立刻飛台北 古巨基寵妻無極限 老婆想吃台灣菜立刻飛台北
2017/01/20 21:53
（影音）「長腿歐巴」金宇彬2月登台 甜秀國語來拜年 （影音）「長腿歐巴」金宇彬2月登台 甜秀國語來拜年
2017/01/20 21:30
唱紅《黏巴達》女歌手被綁架焚屍 男子稱目擊者供詞多破綻被捕 唱紅《黏巴達》女歌手被綁架焚屍 男子稱目擊者供詞多破綻被捕
2017/01/20 21:28
《黏巴達》女主唱遭焚屍殺害 名下旅館23歲員工認罪 《黏巴達》女主唱遭焚屍殺害 名下旅館23歲員工認罪
2017/01/20 21:17
趙薇公開大學畢業照 深夜感性「現在的你還好嗎？」 趙薇公開大學畢業照 深夜感性「現在的你還好嗎？」
2017/01/20 20:47
華仔過年想回家 傳明天出院 華仔過年想回家 傳明天出院
2017/01/20 20:16
89屆奧斯卡入圍名單公布 HBO同步直播 89屆奧斯卡入圍名單公布 HBO同步直播
2017/01/20 19:16
Rain金泰希後天到這裡度蜜月 享受2人幸福時光 Rain金泰希後天到這裡度蜜月 享受2人幸福時光
2017/01/20 17:45
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.