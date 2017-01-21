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（影音）雷神完勝柯瑞！奇蹟投進跨全場巨大三分球嗨翻

2017/01/21 10:39

「雷神」克里斯漢斯沃昨天在打籃球時，意外創造出投進一顆跨全場超大顆三分球的奇蹟，讓他整個嗨翻。（合成圖，翻攝自克里斯漢斯沃臉書）

〔記者陳昱均／綜合報導〕澳洲男星克里斯漢斯沃因為在漫威電影中飾演超級英雄「雷神」索爾一角走紅全球，在片中他只要揮舞手上的「雷神之鎚」妙爾尼爾（Mjölnir），就能飛行並釋放出威猛力量，深受小朋友喜愛。然而，私下的克里斯漢斯沃，退去雷神身分後，自身似乎也擁有某種特殊能力，日前他就在籃球場上奇蹟投進了一顆橫跨全場的超大顆三分球，自己看了都感到不可置信，直接嗨到在地上打滾。

在電影中扮演「雷神」索爾一角的他，拿起雷神之鎚就會擁有超凡力量，沒想到變回凡人後的他，也意外擁有「神力」。（翻攝自Dr. Odd）

克里斯漢斯沃在忙完《雷神索爾3：諸神黃昏》的拍攝後，最近又到新墨西哥州去拍戰爭劇情新片《Horse Soldiers》，昨天（20日）他特地抽空到新墨西哥礦業及科技學院去打籃球活動身子；途中他以單手在底線奮力將球一拋，沒想到籃球竟飛越全場，穩穩投進另外一個半場的網中，這個「奇蹟」馬上讓全場陷入沸騰的狂熱狀態，使出洪荒之力展現出神蹟的克里斯漢斯沃，更是不敢置信地跑到鏡頭前蹦蹦跳跳，甚至嗨到在地上打滾。他將這段影片PO到Instagram及臉書後，開心寫道：「這是我人生中最棒的一天」，並標上「奇蹟」的關鍵字，讓粉絲看了也不禁嘖嘖稱奇，直呼：「根本比柯瑞還神了，不愧是索爾」、「乾脆考慮去打NBA算了！」

投進超大號三分球後，克里斯漢斯沃自己也不敢相信，並嗨到在地上打滾。（合成圖，翻攝自克里斯漢斯沃臉書）

相關影片：〈影片取自克里斯漢斯沃臉書，如遭移除敬請見諒〉

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