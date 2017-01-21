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F奶女星再爆驚人言論！說「想坐遼寧號回台灣過年」

2017/01/21 10:43

自稱中國人的劉樂妍時常發表驚天言論。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星劉樂妍近年赴強國發展，自稱中國人的她時不時抨擊台獨份子，並處處幫強國說話，日前在臉書發表「遼寧鑑護台論」引發爭議，表示：「遼寧號是來保護我們，絕對不會打我們。」不過，她後來又信誓旦旦的說：「但如果雄三飛彈要射遼寧號，我就在台灣海峽全程直播第三次世界大戰」等驚天言論讓人超傻眼；昨她又語出驚人，不少網友忍不住砲轟：「真的太超過。」

昨劉樂妍在臉書上怒嗆本報嘲笑她，希望給她一個「公正、客觀」的報導，接著向習近平喊話說：「我想坐遼寧號回台灣過年！」強調在淘寶上買了很多東西要帶回去給媽媽，飛機只限重20公斤根本裝不下，這次連網路名人「A濫」都忍不住狠嗆：「妳坐醫療專機比較適合」，更多網友轟說：「這種事拿來開玩笑，妳有點過了。」不過，仍有網友力挺她做自己。

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