果然大藝術家！蔡依林毛筆工整媲美印刷體
2017/01/21 09:42
Jolin昨曬小學時的書法作品，字體工整端正有如印刷體。（翻攝自微博）
〔娛樂頻道／綜合報導〕歌壇天后「Jolin」蔡依林除了能歌善舞，業餘的興趣翻糖蛋糕也做得嚇嚇叫，出國比賽抱金獎回家，讓外界讚嘆簡直十項全能，沒想到她還有書法專長，讓粉絲更狂讚：「天后好像沒有不會的！」
昨她在微博直播和粉絲們聊天，除了聊到最近沉迷韓劇《鬼怪》，透露看了劇及電影《屍速列車》後，覺得孔侑很有魅力，將他視為自己的新「歐巴」，也曬出小學時的書法作品，這一拿出更嚇壞粉絲，工整的有如印刷體。
Jolin昨曬小學時的書法作品，字體工整端正有如印刷體。（翻攝自微博）
Jolin昨在微博分享毛筆字帖照，畫面中是國小時的她，用端正工整的字跡寫下杜甫的《絕句》，一筆一畫都寫的入木三分，相當沉穩有勁，看得出下了苦功練習，而她也謙虛表示寫書法是小時候的才藝，自己也沒想到這個小時後的作品竟被爸媽好好的保存著，粉絲看了忍不住讚嘆：「果然是大藝術家！」
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