婚禮簡樸到最高點！Rain的結婚西裝竟有這樣的小秘密

Rain（右）與金泰希（左）19日在嘉會洞教堂舉行婚禮彌撒，完成終生大事。（翻攝自Naver）

〔記者陳昱均／綜合報導〕韓流天王Rain與有「南韓第一美女」之稱的女星金泰希，在交往將邁入第5年之時，終於在19日攜手共赴紅毯的另一端，正式結為夫妻，令人感動不已。而他們的婚禮特別引人注目的地方，就在於這對高顏值新人明明總資產加起來有超過500億韓幣（約台幣14.5億元），但卻不像其他藝人會舉辦豪華鋪張的「世紀婚禮」，反而將彼此的終生大事辦得十分簡樸低調，婚禮費用僅花了韓幣130萬元（約台幣3.8萬元），對女方來說最重要的婚紗更不是什麼名牌，而是由金泰希的造型師挑選布料替她量身訂做婚服，加入她親自提供的意見設計而成的獨特婚紗；不僅如此，現在更傳出連Rain在婚禮當天身上所穿的西裝也藏有不為人知的小秘密。

小倆口的婚禮十分簡樸低調，但依然受到外界高度關注。（翻攝自Naver）

Rain與金泰希在嘉會洞教堂所舉辦的簡樸婚禮，雖然一點也不奢華，但是卻吸引了不少外界目光，特別是在新郎與新娘身上所穿著的婚服更是引發高度關注。根據《首爾體育》報導，參與該場婚禮的新人朋友透露：「金泰希在婚禮上所穿著的迷你禮服，著實讓人印象深刻，一點也不華麗，反而相當朴素，並營造出端莊的形象讓人留下深刻印象」，認為在這種國家艱難的時期選擇如此簡樸的風格，正是小倆口的婚禮會如此受到大家的矚目與喜愛的原因。

金泰希（左）身上的婚紗完全不是什麼名牌，而是由自己與造型師聯手設計出來的獨一無二婚服。（翻攝自Instagram）

除了金泰希外，當天的新郎Rain也將簡樸精神發揮到最極致，據悉Rain身上所穿的西裝，除了不是特別訂製款，也不是名牌西裝廠商的贊助外，原來竟是他自己平時就在穿的衣服，相關人士透露：「Rain的體型比較魁梧，尤其是肩膀部分的線條，如果買現成的絕對是穿不下的，所以若要在正式場合露面，西裝的部份就要提前做好萬全準備。」然而，這次由於婚期剛好卡到Rain發行新專輯的工作時間，根本就忙到來不及去重新訂製一套西裝，加上雖然有很多西服場商表明有意贊助Rain的婚服，但是他考慮到想要保持低調就拒絕了這些好意，所以就直接穿著舊衣服結婚去了，讓人徹底見識到這對「星」夫妻的樸素婚禮有多麼與眾不同。

不只金泰希（左），就連Rain（右）身上的西裝都是平常就在穿的衣服，完全不是什麼特別訂製服或廠商贊助裝。（翻攝自Naver）