杜拜皇室贊助超過70輛超跑 成龍已做好「撞爛」準備
2017/01/21 09:27
〔娛樂頻道／綜合報導〕〕香港巨星成龍以武打功夫出名，甚至一路殺進好萊塢市場，他近日演出的新片受到杜拜皇室支持，免費出借超過70輛超跑，成龍則表示，已經做好撞爛準備，一點也不怕。
成龍新電影《功夫瑜珈》到杜拜拍攝，杜拜皇室大力支持，除了借出多輛超跑之外，更將「全球僅此一輛」的超跑Devel Sixteen也借給劇組拍戲，甚至每輛超跑都各借出2台，並表示：「一台有問題，另一台就當替身。」根據《ETtoday》報導，被問到會不會怕撞爛跑車？成龍透過經紀人表示：「哥以往拍片都會撞爛幾十部車，追車早有撞爛的打算了！」霸氣十足。
相關新聞
- 成龍怒斥不敬業 網猜黃子韜、張藝興
- 男星片廠耍大牌 成龍怒送5個字
- 到白蘭氏健康博物館 走春享平安
- 不懂功夫也能拍武打片 成龍嘆「真正動作演員變少了」
- 中國「山寨」明星蠟像館 網友：醜到爆
- 財神凍未條 百萬好「奶」94狂
- 98億家產給不給房祖名？成龍回應了！
- 命理師直斷Baby生男生女 32歲小心桃花劫
- 澳洲1個月超支上億 成龍新片傳缺錢
- 獸首贗品 故宮南院將移除
- 《颱風受災戶》成龍騎車被撞 小腿骨折
- 成龍獲奧斯卡終身成就 李安：對亞洲的認同
- 史上最神機車雙載！西門町捕獲野生小豬、成龍
- 成龍獲奧斯卡終身成就獎 網友幹譙
- 成龍獲奧斯卡終身成就獎 網友：中國腐敗風吹到好萊塢
- 成龍獲奧斯卡榮譽獎 王丹：奧斯卡的恥辱
- 成龍將獲頒奧斯卡榮譽獎！
- 彭于晏被爆得罪成龍 新片換角小豬
推薦新聞