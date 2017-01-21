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杜拜皇室贊助超過70輛超跑 成龍已做好「撞爛」準備

2017/01/21 09:27

成龍新戲遠赴杜拜拍攝。（翻攝自《功夫瑜珈》微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕香港巨星成龍以武打功夫出名，甚至一路殺進好萊塢市場，他近日演出的新片受到杜拜皇室支持，免費出借超過70輛超跑，成龍則表示，已經做好撞爛準備，一點也不怕。

成龍新電影《功夫瑜珈》到杜拜拍攝，杜拜皇室大力支持，除了借出多輛超跑之外，更將「全球僅此一輛」的超跑Devel Sixteen也借給劇組拍戲，甚至每輛超跑都各借出2台，並表示：「一台有問題，另一台就當替身。」根據《ETtoday》報導，被問到會不會怕撞爛跑車？成龍透過經紀人表示：「哥以往拍片都會撞爛幾十部車，追車早有撞爛的打算了！」霸氣十足。

杜拜皇室借出多輛超跑。（翻攝自《功夫瑜珈》微博）

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