Rain婚後未買新房 讓金泰希入住自家中

Rain與金泰希19日步入禮堂，邁向人生另一階段。（翻攝自網路）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓銀色情侶Rain、金泰希愛情長跑4年多，19日在親友見證下，於教堂完婚，攜手共度下半輩子。2人在婚禮後於位於米其林二星餐廳宴客，卻未住新房，反而讓金泰希住進Rain目前住處。

Rain前天在首爾嘉會洞教堂低調花130萬韓元（約3.8萬元台幣）舉行婚禮，先前傳Rain有意在清潭洞打造愛巢，與新婚妻甜蜜過2人世界，不過舉行完婚禮後，卻被發現2人並未搬新家，而是讓愛妻搬進了Rain目前在三成洞的住處，並與公公、小姑一起生活。

Rain與金泰希在首爾嘉會洞教堂舉行非公開婚禮。（翻攝自網路）