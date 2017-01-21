2NE1公開最後告別新歌 大唱「不要離開我」逼哭粉絲

2NE1的最後告別歌曲《Goodbye》，在今天凌晨0時正式公開音源及MV。（翻攝自YouTube）

〔記者陳昱均／綜合報導〕成軍7年的人氣女團「2NE1」，不管是歌曲舞蹈還是穿搭風格都相當受到關注，不過卻在去年陸續發生老么敏智退團離開公司、朴春決定不續約等事件，讓2NE1最後也只能黯然做出解散的決定，令不少粉絲心碎不已。而在今天（21日）凌晨0時，除了已於去年5月份正式離開公司的敏智外，其餘3名成員共同發表了2NE1的最後一首作品《Goodbye》，來當做送給Black Jack（2NE1的粉絲名）們「最後的禮物」，除了MV中不斷播放著過去4人在舞台上一起演出一起歡笑的畫面讓人感傷不已外，仔細看富含離別意味的歌詞後，更是逼哭不少粉絲。

《Goodbye》MV以黑白色調呈現，白牆上不斷播放著4人過去的活動片段，讓人看了感傷不已。（翻攝自YouTube）

這首2NE1的告別歌曲《Goodbye》，MV畫面全以黑白色調呈現，除了CL、Dara、朴春3人外，白牆上還輪播著許多過去2NE1在4人合體活動時期的影片及照片，回憶著過往的那些美好時光；而由CL親自填寫的歌詞更是相當催淚，在裡面聲聲呼喚：「不要離開，不要說拋棄我，不要將我遺棄在回憶裡轉身離開，不要凝視我無法挽留住你的雙眸，不要離開我」，Dara的部份則是：「今日過後會有嶄新的明天，沒有你的日子我會不會好好過」，朴春則唱出：「不要忘記，偶爾累到難以承受也沒關係，需要依靠時我是你的肩膀，雖然不能永遠相陪

但可以一時讓你依偎」，最後更輪唱：「直到我們再次相遇的那天，再見再見」，讓不少粉絲在大半夜看了之後徹底淚崩，不捨2NE1從此就要真正分道揚鑣，令人感慨萬千。

MV最後一個畫面是朴春（前排左）與Dara（前排右）分別躺在CL（後）身上的畫面，顯示出成員們即使解散也依然存在的深厚好感情。（翻攝自YouTube）

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