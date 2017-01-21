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（影音）正義魔人太多 饒舌團推《多愛坐》毀博愛座

2017/01/21 08:36

「IPLOCKER」和饒舌團體「違法」跨界合作，挑戰社會爭議問題。（翻攝自YouTube）

〔娛樂頻道／綜合報導〕博愛座的設置至今仍是頗具爭議的話題，時常發生讓座與否的爭執，以舞蹈團體出發的「IPLOCKER」和饒舌團體「違法」跨界合作，創作一首歌曲《多愛坐》，描述正義魔人的無孔不入，有時候車廂明明擁擠到無法動彈，而周圍看起來也沒有需要博愛座的對象，大家卻死不坐博愛座，尤其先前發生北一女學生沒讓座被罵「該作雞」的事件，認為博愛座變成引起大家互相仇恨的工具，因此推出歌曲呼籲「有位置就該座，有需要就說出口」

「IPLOCKER」和饒舌團體「違法」跨界合作，挑戰社會爭議問題，也融合時事，提到先前北一女學生不讓座被罵「該作雞」的事件。（翻攝自YouTube）

據《蘋果日報》報導，「違法」主唱張伍表示大家空著博愛座不坐其實是浪費資源，因此他在朋友圈中發起毀了博愛座的活動，並推出《多愛坐》一曲，認為有位置就該坐，不需要浪費在無謂的偽善風氣下；「IPLOCKER」團長蕭裕璋老師則表示願意合作是因為自身經驗太有同感，透露有一次吃壞肚子，胃絞痛到臉色發白，雙腳也癱軟，但那陣子大家都在討論博愛座議題，怕被正義魔人拍照肉搜，於是不敢坐忍了一整路，差點就拉在褲子上，搞笑自嘲：「現在看到博愛座就肚子痛。」

相關影片：（影片取自YouTube，如遭移除請見諒）

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