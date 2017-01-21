（影音）PK潘瑋柏慘遭暗算 李毓芬崩潰尖叫
2017/01/21 08:10
〔娛樂頻道／綜合報導〕近日大家瘋迷雙人砸派機遊戲，就連明星們也愛上。李毓芬昨PO出一段影片，她和潘瑋柏正在PK砸派機，眼看就要贏了對方，結果卻遭潘瑋柏暗算，讓她忍不住失聲尖叫，逗趣互動讓眾人笑翻。
李毓芬昨在臉書PO出一段影片，影片中只見她臉靠著砸派機身手猛按，而潘瑋柏一派輕鬆，緊盯砸派機伺機而動，沒想到當李毓芬以為自己要贏時，潘瑋柏便將早已準備好的瓶中奶油往她臉上擠，讓李毓芬崩潰尖叫，看著2人可愛的模樣，現場也充滿笑聲，李毓芬則直呼：「好不容易贏一次……這個人很誇張！」。
相關影片：〈影片取自李毓芬臉書，如遭移除敬請見諒〉
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