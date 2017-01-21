限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 婉君推

（影音）PK潘瑋柏慘遭暗算 李毓芬崩潰尖叫

2017/01/21 08:10

李毓芬與潘瑋柏PK砸派機。（合成照，翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕近日大家瘋迷雙人砸派機遊戲，就連明星們也愛上。李毓芬昨PO出一段影片，她和潘瑋柏正在PK砸派機，眼看就要贏了對方，結果卻遭潘瑋柏暗算，讓她忍不住失聲尖叫，逗趣互動讓眾人笑翻。

李毓芬昨在臉書PO出一段影片，影片中只見她臉靠著砸派機身手猛按，而潘瑋柏一派輕鬆，緊盯砸派機伺機而動，沒想到當李毓芬以為自己要贏時，潘瑋柏便將早已準備好的瓶中奶油往她臉上擠，讓李毓芬崩潰尖叫，看著2人可愛的模樣，現場也充滿笑聲，李毓芬則直呼：「好不容易贏一次……這個人很誇張！」。

相關影片〈影片取自李毓芬臉書，如遭移除敬請見諒〉

相關新聞

推薦新聞
好壞！林志玲一唱歌 哥哥就拿這個給她........ 好壞！林志玲一唱歌 哥哥就拿這個給她........
2017/01/21 07:14
《東京妄想女子》收視開紅盤 女星拿名牌包掀缺貨潮 《東京妄想女子》收視開紅盤 女星拿名牌包掀缺貨潮
2017/01/21 07:22
（影音）朴寶劍驚現士林夜市 開心化身吃貨大展貼心 （影音）朴寶劍驚現士林夜市 開心化身吃貨大展貼心
2017/01/21 07:12
34歲淫星嘿咻17歲少女 狩野英孝恐斷星路 34歲淫星嘿咻17歲少女 狩野英孝恐斷星路
2017/01/21 06:00
（影音）PK潘瑋柏慘遭暗算 李毓芬崩潰尖叫 （影音）PK潘瑋柏慘遭暗算 李毓芬崩潰尖叫
2017/01/21 08:10
阿沁跨國獵星計畫 準備培養李孝利師妹 阿沁跨國獵星計畫 準備培養李孝利師妹
2017/01/21 07:30
華仔醫藥費逾2千萬 暫免手術盼回家過年 華仔醫藥費逾2千萬 暫免手術盼回家過年
2017/01/21 06:00
（影音）正義魔人太多 饒舌團推《多愛坐》毀博愛座 （影音）正義魔人太多 饒舌團推《多愛坐》毀博愛座
2017/01/21 08:36
玖壹壹洋蔥爆情變 舊愛怒喊「醜陋」 玖壹壹洋蔥爆情變 舊愛怒喊「醜陋」
2017/01/21 06:00
三立94狂 尾牙辦152桌百星逗陣 三立94狂 尾牙辦152桌百星逗陣
2017/01/21 06:00
休傑克曼直搗《羅根》內心 17年金鋼狼畢業 休傑克曼直搗《羅根》內心 17年金鋼狼畢業
2017/01/21 06:00
Sandy教育上一代 吳宗憲只能看臉色 Sandy教育上一代 吳宗憲只能看臉色
2017/01/21 06:00
郭靜瘋演獨角戲 10秒噴淚 郭靜瘋演獨角戲 10秒噴淚
2017/01/21 06:00
傅達仁贈書打動小英 獲贈總統府紅包 傅達仁贈書打動小英 獲贈總統府紅包
2017/01/21 06:00
郭建宏領軍新團隊 力圖翻轉華視 郭建宏領軍新團隊 力圖翻轉華視
2017/01/21 06:00
鄧紫棋祝福林宥嘉 下回談情悄悄來 鄧紫棋祝福林宥嘉 下回談情悄悄來
2017/01/21 06:00
NELL不怕粉絲被搶 也想看朴寶劍見面會 NELL不怕粉絲被搶 也想看朴寶劍見面會
2017/01/21 06:00
馬丁爆安德魯 為沈默瘦身偷吃剩菜 馬丁爆安德魯 為沈默瘦身偷吃剩菜
2017/01/21 06:00
A-Lin尾牙大加碼 戴愛玲灑酒祈福 A-Lin尾牙大加碼 戴愛玲灑酒祈福
2017/01/21 06:00
ASTRO喜抱韓流特別獎 攻台處男秀1小時賣8成 ASTRO喜抱韓流特別獎 攻台處男秀1小時賣8成
2017/01/21 06:00
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.