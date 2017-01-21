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（影音）朴寶劍驚現士林夜市 開心化身吃貨大展貼心

2017/01/21 07:12

朴寶劍昨晚逛士林夜市，親切替店家簽名。（翻攝自Instagram）

〔記者粘湘婉／綜合報導〕南韓人氣男星朴寶劍昨搭機3度登台，週日他將在台大體育館舉辦見面會，與4200名粉絲相見歡，預計在台待4天3夜。而他抵台的第一個晚上，就把握時間直奔士林夜市，大啖台灣美食，從頭吃到尾，現場吸引大批粉絲追逐。

朴寶劍昨晚3度抵台。（記者朱沛雄攝）

朴寶劍昨身穿黑白直條紋襯衫搭機抵台，而他並未換裝，就以相同裝扮直奔士林夜市，在保鑣陪伴下開心逛街，身旁雖聚集大批粉絲搶拍，讓一行人行進速度相當緩慢，但他全程都笑容滿面，逛街期間開心大啖骰子牛、水果、涼麵等美食，不斷用國語大喊：「好吃！」朴寶劍也不忘照顧身旁工作人員，一一餵食，店家要求他簽名留念也來者不拒，展現貼心一面。值得一提的是，他在水果攤前試吃鳳梨，卻因太酸露出苦瓜臉，超萌表情也被一旁粉絲全程錄下，直呼：「好可愛」。

朴寶劍昨晚現身士林夜市。（翻攝自Instagram）朴寶劍逛士林夜市，露出開心神情。（翻攝自Instagram）

朴寶劍因夯劇《雲畫的月光》晉升人氣男星，他過去受訪時曾透露，出國喜歡把握機會，體驗當地美食，先前《雲》劇殺青後全劇組人員到菲律賓度假，他也和好友郭東延悄悄脫隊，到當地餐廳大啖菲律賓料理，笑稱：「都不知道那時候我有多開心」。而他上次來台，為信用卡代言僅待8.5小時就快閃離台，這次再登台終於有時間到士林夜市走走，想必心情十分滿足。據傳，他原先也打算到101一遊，但因等待粉絲過多，臨時取消行程。

朴寶劍昨晚逛夜市，親切替店家簽名。（翻攝自Instagram）

相關影片：〈影片取自Instagram，如遭移除敬請見諒〉

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