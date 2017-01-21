19歲AV女優新作 好身材竟被「這個」奪走目光

19歲熊倉祥子身材、容顏算是一等一，清新氣質獲許多粉絲清新。（翻攝自網路）



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〔娛樂頻道／綜合報導〕AV片中主角永遠是女優，男優只能當個不露臉的配角，拚命做「勞力活」；近來一廣被看好的19歲青春少女熊倉祥子，除身材、容顏算是一等一，加上清新氣質讓廣大男粉絲著迷，然而在最近推出的作品裡，有一幕男優的身材竟超吸睛，讓人總不禁轉移視線，忽視熊倉祥子那甜美容貌和姣好身材。

但事實上，並非男優的身材好到讓人羨慕，而是該男優過度「豐腴」的體態讓人不得不轉移注意力；其中一幕中，熊倉祥子裸著上身和男優深情接吻，但該男優幾乎佔了整個畫面的三分之一，實在難以忽視，粉絲不免頻頻出戲，一直無意識看向男優那近4層肥肉的肚子上，實在讓人感到不舒服。

男優肚子上的肥肉實在讓人難以忽視。（翻攝自影片；圖片經馬賽克處理）