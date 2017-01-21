好壞！林志玲一唱歌 哥哥就拿這個給她........
2017/01/21 07:14
〔記者賀靜賢／專訪〕「第一名模」林志玲曾與「SMAP」共舞，去年還與「五月天」合唱，招牌娃娃音還不賴，是否曾有出唱片的念頭？林志玲對此有些沒自信，甚至自爆每次開口唱歌，哥哥林志鴻就會拿50元送她，「叫我別再唱了！」
林志玲前天以浪琴表全球代言人身分出席新錶款活動，在現場翩然起舞，身材輕盈地驚人。她不認暴瘦，說自己其實是大胃王，把「暴飲暴食（垃圾食物）」當最佳紓壓方式，急忙著找人證明「我很會吃吧？」，本錢羨煞人。
不過，林志玲也熱愛運動，有空就游泳、打羽毛球，出國有場地限制，就用最輕便的跳繩。日前劉德華傳出墜馬意外，12年前也有同樣遭遇的林志玲，震驚之餘往事更浮現腦海，自豪熱愛各種運動的她，坦承「自此不敢再騎馬，對動物有些怕怕的」。
她常遭催婚，2017許願終結單身，也打算多陪家人、出外旅遊，她因實境節目旅遊多國，對南極尤其印象深刻，因為那兒沒有wifi，大家都不能當低頭族，要暢快聊天談心。
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