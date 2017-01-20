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飛魚鮮肉尾牙合體 張立昂、張軒睿當人型立牌

2017/01/20 21:57

三立尾牙，左起邵翔、劉奕兒、張立昂、謝佳見、黃薇渟、孫沁岳。（記者潘少棠攝）

〔記者吳志偉／台北報導〕三立今晚舉辦尾牙，現場星光閃閃，澎恰恰、苗可麗、許效舜、KID、曾國城、夏和熙及Apple輪番主持，吳宗憲也帶女兒吳姍儒到場，兩人共捐出12萭元紅包供員工抽獎。

三立尾牙，左起Apple、吳姍儒、吳宗憲、KID。（記者潘少棠攝）

在《飛魚高校生》備受矚目的幾位小鮮肉演員涂善存、管麟、賴東賢、黃宏軒、張洛偍、宋緯恩及英承晞，特地在台上帶來苦練多時的舞蹈，而另一位林睦言則正在服兵役。儘管戲已下檔一陣子，但仍有許多粉絲殷殷期盼能再看到他們合體，大夥的舞蹈程度不同，一開始還很緊張是否能完成此任務，不過辛苦沒有白費，最後「飛魚們」在舞台熱力四射，獲得滿堂彩。

另外，女子團體「Popu Lady」則帶來《OK繃》，展現青春無敵；張立昂、謝佳見、張軒睿等男星則像是人型立牌，所到之處都有員工要求合照，尾牙都過一半，飯也才吃幾口而己。

三立尾牙，Popu Lady。（記者潘少棠攝）飛魚鮮肉尾牙合體。（佳葳娛樂提供）飛魚鮮肉尾牙合體。（佳葳娛樂提供）飛魚鮮肉尾牙合體。（佳葳娛樂提供）

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