Max嘟嘴剪髮模樣超萌 網讚「有宋仲基的fu」

隋棠兒子Max似乎不太喜歡剪頭髮，表情嚴肅嘟著嘴的模樣超可愛。（合成圖，翻攝自隋棠臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕名模隋棠2015年嫁給老公「Tony」，兩人婚後育有1子「Max」，日前第二胎女兒「Lucy」也即將進入卸貨倒數，隋棠時常在臉書分享幸福甜蜜的家庭生活，堪稱演藝圈最幸福人妻。今日隋棠在臉書曬出Max剪頭髮的照片，但兒子似乎不太高興，一直嘟著嘴表情嚴肅的模樣，讓網友眼冒愛心，直呼「帥翻了」。

隋棠兒子Max長相帥氣，已經擁有不少粉絲。（翻攝自隋棠臉書）

隋棠趕在過年前，帶著兒子Max去剪頭髮，但Max似乎不喜歡剪頭髮，全程嘟著嘴，兩眼無奈地看的下方，爸爸Tony則蹲在一旁，試圖安撫Max的情緒，還好髮型師動作快狠準，不到十分鐘就剪好Max的頭髮，讓Max連流眼淚的時間都沒有，神速手法也讓隋棠大讚「只能說有兩個兒子的人果然經驗豐富」。

隋棠（左）和老公Tony（右）婚後也十分恩愛，兩人即將迎接寶貝女兒出生。（翻攝自隋棠臉書）

隋棠發文一出，也引起許多媽媽網友共鳴，紛紛表示要讓孩子乖乖做好剪頭髮真的不容易，不少網友稱讚，Max才1歲多就能乖乖坐著，真的很乖巧。Max剪完頭髮，整個人也變的十分清新，「Max真的超級可愛的，有一種宋仲基的fu」、「Max比爸爸帥喔!」。