《五斗米靠邀》幕後本尊 最欣賞這位藝人

馬克（左）、小球。（天下文化提供）

〔記者鍾智凱／台北報導〕在網路上擁有千萬點閱率的超高人氣作家「馬克」與「天下文化」合作出版新書《五斗米靠腰 非官方職務說明》於今日發行。

書中以幽默的漫畫圖文方式，解釋了各行各業，其中在講述「藝人」一職時，也找來了棉花糖樂團的主唱「小球（莊鵑瑛）」，分享當藝人的經驗提供給馬克靈感。身材嬌小可愛的小球一見到馬克本人就忍不住驚呼：「你好高喔~」她笑說：「在網路上看到馬克老師畫的是頭大、身體短小的娃兒，非常可愛，但很難想像到老師本人是一個個子那麼高的人。」站在身高190公分的馬克身邊，小球顯得相當小鳥依人，兩人將近35公分的身高差也讓在旁的工作人員笑稱：「這應該就是大家說的最萌身高差吧！」

為了深入了解「藝人」一職，馬克與小球暢談超過五小時。馬克坦承，剛開始不太了解「藝人」這個行業，非常初淺的認知想法就跟一般大眾一樣，覺得「很好賺」或是「這個圈子很亂」，但漸漸開始比較接觸到這個職業的人以後，對於「藝人」大大改觀，翻轉大家的既定印象。

小球在受訪時表示，自己當初為了當「藝人」，追求表演之路而鬧了家庭革命，後來闖天涯才知道原來家人的擔心害怕是有他的道理。深刻覺得「藝人」就是異於常人，大家都不把你當人，常常會有孤單的感覺，有時覺得自己像是要被掏空但卻還是無法休息的時候，就覺得很悲傷。此外，還必須要承受大眾的檢視眼光，這件事也讓她覺得當藝人滿辛苦的地方。希望能藉由馬克用幽默、可愛的漫畫圖文，讓大家更了解外表看似光鮮亮麗背後的酸甜苦辣。

以犀利、幽默畫風與文字道出了上班族心聲的人氣插畫家馬克，目前臉書超過81萬人關注，在網路上所刊登的作品累計千萬點閱率，出版過7本同系列書籍也都相當暢銷熱賣。而被問及在華人演藝圈當中最欣賞哪位藝人？馬克毫不遲疑的回答「劉德華」，他解釋，劉德華不只是帥，而且對於每一項工作都非常認真投入，是非常值得尊敬的藝人。