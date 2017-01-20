（影音）「長腿歐巴」金宇彬2月登台 甜秀國語來拜年

〔記者粘湘婉／綜合報導〕南韓「長腿歐巴」金宇彬相隔2年，下月11日將來台3度舉辦見面會，今他特地錄製影片，以國語「大家好！我是金宇彬！」熱情向台粉問好，並嘴甜喊會「努力報答大家對我的愛」。而他與「憲哥」李炳憲、姜東元合作新片《偷天對決》，已在台上映，影片中他也不忘向台粉喊話，希望新作票房開紅盤。

金宇彬在新片《偷天對決》中飾演天才軍師。（車庫娛樂提供）

金宇彬在《偷天對決》中飾演天才軍師，與詐騙高手李炳憲、智慧犯罪搜查組長姜東元在片中鬥智、鬥狠，日前他赴香港宣傳該片，笑稱片中有不少打架場面，但他都是被打的份，該片在韓吸引700萬人次觀看，票房進帳高達台幣17億。

金宇彬將於下月11日來台3度舉辦見面會。（翻攝自影片）

而金宇彬曾與金牌編劇金恩淑合作《繼承者們》、《紳士的品格》等作品，而金恩淑日前推出夯劇《孤單又燦爛的神-鬼怪》，雖未找金宇彬演出，但在台詞中安排金宇彬以名字「客串」演出，形同免費幫他打廣告，讓他又驚又喜，立刻傳訊息向編劇道謝。金宇彬2017年「SPOTLIGHT」台北見面會，門票於21日下午1點於ibon售票系統開賣，凡購票就能擊掌，相關訊息請洽和樣有限公司臉書粉絲團。

影音：

https://www.youtube.com/watch?v=7TVtRKFqc6w&feature=youtu.be