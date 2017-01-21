阿沁跨國獵星計畫 準備培養李孝利師妹
2017/01/21 07:30
阿沁（左）宣布與南韓「Kiwi Entertainment」的社長金亨錫（右）跨國合作。（阿爾發提供）
〔記者陽昕翰／台北報導〕阿沁昨天以阿爾發音樂總經理兼音樂總監的身分，帶領同門的陳曼青、Dears為演唱會彩排，他宣布新的獵星大賽，將與南韓「Kiwi Entertainment」的社長金亨錫跨國合作，獲選的參賽者可望成為南韓性感女神李孝利的同門師妹。
阿沁談到：「最後入選這個團體的成員，有可能會是冠軍得主，也有可能是沒有拿到冠軍，但在比賽過程中很亮眼的參賽者。」不過他看著身旁的Dears與陳曼青，竟打趣：「可惜這2組藝人就沒有入選機會了，一來是因為她們已經都出道，再來則是她們的年紀也都比較大，可能沒辦法再培訓好幾年！」讓大夥聽了笑翻。
阿沁（右二）為演唱會彩排，陳曼青、Dears助陣。（阿爾發提供）
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