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（影音）「韓版酷玩樂團」NELL登台遇朴寶劍 笑稱不怕粉絲被搶走

2017/01/20 19:46

〔記者粘湘婉／台北報導〕南韓搖滾樂團「NELL」以英倫搖滾曲風受到大眾喜愛，被譽為「韓版酷玩樂團」。該團明晚首度在Legacy Taipei開唱，在台期間卻巧遇人氣演員朴寶劍、宋仲基接力來台，今受訪時被問到會不會擔心粉絲被搶走，團員們笑回：「不擔心耶，但我們也想看朴寶劍見面會」，幽默回應逗笑現場所有人。

南韓搖滾樂團「NELL」成員李在京、鄭在元、金鍾萬、李政勳。（記者王文麟攝）

「NELL」出道18年，由主唱金鐘萬、吉他手李在京、貝斯手李政勳以及鼓手鄭在元組成，金鐘萬過去曾和「BIGBANG」隊長G-DRAGON、「INFINITE」主唱聖圭等偶像合作， 並替韓劇《舉重妖精金福珠》獻唱原聲帶。他透露跟偶像合作其實沒有太大差別，「像是替聖圭寫歌，我考慮的就只有什麼樣的歌，才能展現出聖圭的優點」。至於替韓劇寫歌，他會先看劇本創作，等劇播出後也會找時間看劇，「因為我會好奇，歌會怎麼跟劇情搭配」。

南韓搖滾樂團「NELL」今搭機抵台，笑稱不怕粉絲被朴寶劍搶走。（記者王文麟攝）

團員們今透露相當欣賞台灣音樂人，曾看過「周董」周杰倫主演電影《不能說的秘密》，也喜歡女歌手鄭宜農、曾獲「金曲獎最佳新人」的謝震廷，希望未來能有機會和3人合作。「NELL」演唱會目前仍剩少數票劵，明天可現場購票。

南韓搖滾樂團「NELL」今搭機抵台，想跟周杰倫合作。（記者王文麟攝）

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