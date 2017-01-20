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女星帶求嫁熟男企業家 老公遭打臉根本是諧星

2017/01/20 20:09

伊藤千晃日前宣佈帶求嫁給40歲的企業家。（翻攝自伊藤千晃Instagram）

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本女星伊藤千晃是團體「AAA」成員之一，曾和彭于晏、張鈞甯合作偶像劇《蜂蜜幸運草》，在日本也擁有高人氣。日前，伊藤千晃突然宣布和40歲企業家男友登記結婚，還自爆已經懷孕3個月，更將在3月退出「AAA」，震驚各界。而伊藤千晃的老公已被起抵，疑似是48歲的前諧星惠藤憲二。

周刊爆料伊藤千晃的老公是前諧星惠藤憲二（左）。（翻攝自日網）

據日媒《livedoor》報導，30歲的伊藤千晃先前表示，幾年前透過朋友介紹認識了大10歲企業家男友，去年6月交往後，已在12月登記結婚。而男方長相隨即引起粉絲關注，先有日媒形容南方神似男星淺野忠信的型男，未料，近日被網友起抵，發現伊藤千晃的老公其實是48歲的前諧星惠藤憲二，男方照片一曝光，也引起網友猛酸，「不是說是型男？」、「有錢比較重要」，但也有不少粉絲認為，不管男方是誰，只要伊藤千晃幸福就好了。

伊藤千晃宣佈婚後將退出「AAA」。（翻攝自伊藤千晃Instagram）

據了解，惠藤憲二19歲時就創業開拉麵店，也曾待過吉本興業，和諧星宮迫博之組成搞笑組合，解散後才轉行當商人，更跨足飯店、食品、時尚產業，年營業額高達300億日幣（約82億台幣），財力驚人。

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