（影音）許維恩、邵雨薇互翻白眼 險些大打出手？

許維恩（右1）與邵雨薇（左1）在《誅仙》手遊廣告中大玩KUSO穿越劇情，這次還加入搞笑藝人卡古。（艾玩天地提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕「性感女神」許維恩與「甜美女神」邵雨薇上月才合體出席記者會，現在竟驚爆反目？甚至在電梯裡互翻白眼，險些大打出手？原來她們是為代言的《誅仙》手遊再次合作拍攝最新電視廣告，兩人以古裝造型現身大玩KUSO穿越劇情。

許維恩與邵雨薇在《誅仙》手遊廣告中大玩KUSO穿越劇情，這次還加入搞笑藝人卡古。（艾玩天地提供）

在「鬼才導演」奚岳隆執導下，許維恩與邵雨薇將在廣告中展開一場火藥味濃厚的女神較勁戲碼，而新一波電視廣告也在今（20）日起全台首播，只是這回扮演男主角張小凡不是帥氣演員，而是搞笑藝人卡古，誇張表情演出，讓在一旁的兩位女神也忍不住笑場。

許維恩與邵雨薇在《誅仙》手遊廣告中大玩KUSO穿越劇情。（艾玩天地提供）

為演出爭風吃醋劇情，飾演「陸雪琪」的許維恩穿上全白古裝，除了大翻白眼以外，還不屑地「哧」了一聲，女神擺臭臉表情超到位；而飾演「碧瑤」的邵雨薇也不遑多讓，褪下甜美笑容一臉冷酷表情，隔空給了許維恩一計冷言酸語，詼諧劇情與上次拍哭戲截然不同，邵雨薇說：「上一次在拍廣告的時候，比較多鏡頭都是需要哭的，然後真正的張小凡是非常帥氣，但今天我們遇到了卡古，他就是非常有趣然後很搞笑；我已經跟維恩遇到好幾次了，也算滿有默契的，印象比較深刻是在拍攝互相廝殺那一幕的時候，其實感覺還滿有那個氛圍的！」

許維恩再次為代言的《誅仙》手遊廣告拍攝電視廣告。（艾玩天地提供）

再次和邵雨薇合作拍廣告，許維恩表示：「跟雨薇合作感覺她很可愛，也會有很多歡笑，再加上另外一個男主角又不一樣（指卡古），所以可能那個笑聲會比之前的笑聲還要大，所以這次拍廣告真的滿好玩的。」

邵雨薇再次為代言的《誅仙》手遊廣告拍攝電視廣告。（艾玩天地提供）

《誅仙》手遊 天梯篇TVCF 30秒完整版全台首播：（影片擷取自YouTube，如遭移除請見諒）

《誅仙》手遊 天梯篇TVCF花絮曝光：（影片擷取自YouTube，如遭移除請見諒）