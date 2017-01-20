去年虧3億3千萬 郭建宏盼華視翻身

華視新任總經理郭建宏。（華視提供）

〔記者鍾智凱／台北報導〕華視總經理郭建宏20日帶著新團隊亮相，有信心在下半年將會製作出品質良好的戲劇節目，不拘演員類型，也接受各種語言類型，強調「只要做好看的戲」，並會積極尋求單位合作，坦言去年虧3億3千萬，現階段要好好改革，集合華視員工的凝聚力跟外部團隊的資源，幫助華視從虧損中翻身。

總經理郭建宏今年1月2日上任之後，經過多方評估，首要停止周六八點綜藝《名模出任務》錄影，郭建宏說：「現在先幫公司存一點錢，是為了把錢拿來醞釀更好的節目內容」，同時也點出現在大環境經營不易，不管是有線台、無線台，都面臨業務、廣告下降的困境，未來會以在電視圈40年的經驗，尋求與其他電視台或平台合作，「不管是聯合製作也好，或是由華視主導也好，台灣很小不需要彼此互打，一起創造出更好的節目」。

今年下半年因應政府重點時段提高自製比例的政策，郭建宏表示，將著手找合適的編劇與題材，希冀能播出「兩小時」的自製戲劇，並建立全新的模式，才能在夾縫中找到出路，並以過去打造《意難忘》、《鋤頭博士》、《第八號當鋪》等優質戲劇的經驗，給觀眾亮眼的作品。在綜藝節目的規劃上，計畫以經驗豐富的藝人搭配新血，「一次就要做大，做中型節目沒有前途」。

華視播出《哆啦A夢》、《名偵探柯南》等知名動畫，在卡通的部分收視、口碑均表現突出，郭建宏認為將保持既有「優勢」，同時也肯定新聞部的成績，華視新聞今年度表現相當亮眼，一月份從元旦到19日，晚間新聞25-49歲有效收視共有10天穩坐三台第一，平均收視高達0.95，穩穩超越去年同期。新聞部經理劉正薇表示：「華視新聞的核心是打造適合全家人一起收看的新聞內容，未來會持續把關，屏除腥羶色的素材，減少三器新聞，報導重要的、有用的新聞，真實傳達民眾關心的資訊和政策」。