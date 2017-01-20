限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 即時新聞

去年虧3億3千萬 郭建宏盼華視翻身

2017/01/20 19:05

華視新任總經理郭建宏。（華視提供）

〔記者鍾智凱／台北報導〕華視總經理郭建宏20日帶著新團隊亮相，有信心在下半年將會製作出品質良好的戲劇節目，不拘演員類型，也接受各種語言類型，強調「只要做好看的戲」，並會積極尋求單位合作，坦言去年虧3億3千萬，現階段要好好改革，集合華視員工的凝聚力跟外部團隊的資源，幫助華視從虧損中翻身。

總經理郭建宏今年1月2日上任之後，經過多方評估，首要停止周六八點綜藝《名模出任務》錄影，郭建宏說：「現在先幫公司存一點錢，是為了把錢拿來醞釀更好的節目內容」，同時也點出現在大環境經營不易，不管是有線台、無線台，都面臨業務、廣告下降的困境，未來會以在電視圈40年的經驗，尋求與其他電視台或平台合作，「不管是聯合製作也好，或是由華視主導也好，台灣很小不需要彼此互打，一起創造出更好的節目」。

今年下半年因應政府重點時段提高自製比例的政策，郭建宏表示，將著手找合適的編劇與題材，希冀能播出「兩小時」的自製戲劇，並建立全新的模式，才能在夾縫中找到出路，並以過去打造《意難忘》、《鋤頭博士》、《第八號當鋪》等優質戲劇的經驗，給觀眾亮眼的作品。在綜藝節目的規劃上，計畫以經驗豐富的藝人搭配新血，「一次就要做大，做中型節目沒有前途」。

華視播出《哆啦A夢》、《名偵探柯南》等知名動畫，在卡通的部分收視、口碑均表現突出，郭建宏認為將保持既有「優勢」，同時也肯定新聞部的成績，華視新聞今年度表現相當亮眼，一月份從元旦到19日，晚間新聞25-49歲有效收視共有10天穩坐三台第一，平均收視高達0.95，穩穩超越去年同期。新聞部經理劉正薇表示：「華視新聞的核心是打造適合全家人一起收看的新聞內容，未來會持續把關，屏除腥羶色的素材，減少三器新聞，報導重要的、有用的新聞，真實傳達民眾關心的資訊和政策」。

相關新聞

推薦新聞
朴寶劍著黑白條紋襯衫抵台 宋仲基明日到 朴寶劍著黑白條紋襯衫抵台 宋仲基明日到
2017/01/20 19:52
周董生日「J女郎」全出現！昆凌這樣應對 周董生日「J女郎」全出現！昆凌這樣應對
2017/01/20 19:47
（影音）「韓版酷玩樂團」NELL登台遇朴寶劍 笑稱不怕粉絲被搶走 （影音）「韓版酷玩樂團」NELL登台遇朴寶劍 笑稱不怕粉絲被搶走
2017/01/20 19:46
（影音）許維恩、邵雨薇互翻白眼 險些大打出手？ （影音）許維恩、邵雨薇互翻白眼 險些大打出手？
2017/01/20 19:12
去年虧3億3千萬 郭建宏盼華視翻身 去年虧3億3千萬 郭建宏盼華視翻身
2017/01/20 19:05
（影音）吳宗憲與「她」合作 竟看臉色1年 （影音）吳宗憲與「她」合作 竟看臉色1年
2017/01/20 18:44
（影音）康康美食當前忘鏡頭 節目大爆粗口 （影音）康康美食當前忘鏡頭 節目大爆粗口
2017/01/20 18:09
Rain、金泰希寶寶照曝光 「圓眼挺鼻」超級萌！ Rain、金泰希寶寶照曝光 「圓眼挺鼻」超級萌！
2017/01/20 18:08
東明相遇知音 初次見到吳翔震就發紅包 東明相遇知音 初次見到吳翔震就發紅包
2017/01/20 18:05
網傳TFBOYS易烊千璽找家教 待遇竟是「受千萬迷妹關注」 網傳TFBOYS易烊千璽找家教 待遇竟是「受千萬迷妹關注」
2017/01/20 17:48
Rain金泰希後天到這裡度蜜月 享受2人幸福時光 Rain金泰希後天到這裡度蜜月 享受2人幸福時光
2017/01/20 17:45
（影音）強碰舊愛林宥嘉 鄧紫棋想這樣說... （影音）強碰舊愛林宥嘉 鄧紫棋想這樣說...
2017/01/20 17:30
（影音）曾同台梁文音飆唱！ 張立昂10年前《星光》畫面曝光 （影音）曾同台梁文音飆唱！ 張立昂10年前《星光》畫面曝光
2017/01/20 17:05
《星光》安伯政歌夢失利 轉戰鄉土劇成搶眼綠葉 《星光》安伯政歌夢失利 轉戰鄉土劇成搶眼綠葉
2017/01/20 17:03
（影音）簡嫚書拍手機廣告好挫折 被嫌像凸眼金魚 （影音）簡嫚書拍手機廣告好挫折 被嫌像凸眼金魚
2017/01/20 17:00
「玖壹壹」洋蔥爆分手 女方刪照怒喊「這幾年多不值」 「玖壹壹」洋蔥爆分手 女方刪照怒喊「這幾年多不值」
2017/01/20 16:45
E奶書法家挺7月肚坐博愛座 遭大嬸飆罵：孕婦有什麼了不起 E奶書法家挺7月肚坐博愛座 遭大嬸飆罵：孕婦有什麼了不起
2017/01/20 16:07
強國名主持人蛇行駕車 被警搜出槍械毒品 強國名主持人蛇行駕車 被警搜出槍械毒品
2017/01/20 15:34
陳喬恩開浴袍趴！辣腿秘密刺青成亮點 陳喬恩開浴袍趴！辣腿秘密刺青成亮點
2017/01/20 15:31
鮮肉團「ASTRO」寶島處女秀告捷 團員失眠不藥而癒 鮮肉團「ASTRO」寶島處女秀告捷 團員失眠不藥而癒
2017/01/20 15:30
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.