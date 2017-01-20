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《沉默》取景台中造浪池 導演：本片與台灣緊緊相關

2017/01/20 18:14
奧斯卡金獎導演馬丁史柯西斯（右二）20日出席新片《沉默》台北宣傳記者會，他感謝有了台灣的協助，才能成就這部影片。（台中市新聞局提供）奧斯卡金獎導演馬丁史柯西斯（右二）20日出席新片《沉默》台北宣傳記者會，他感謝有了台灣的協助，才能成就這部影片。（台中市新聞局提供）

〔記者黃鐘山／台中報導〕奧斯卡金獎導演馬丁史柯西斯新片《沉默》，全片在台灣取景拍攝，他感謝導演李安引薦他的劇組到台中拍片。台中市新聞局今日表示，該片籌拍期間，新聞局提供多項行政支援，協助劇組完成拍攝計畫，展現台中影視產業的軟實力。

新聞局引述馬丁史柯西斯今日出席新片《沉默》台北宣傳記者會的談話指出，如果沒有台灣豐富的天然風景與協助，就無法拍攝完成，下次有機會，想拍攝台灣當代台中、台北的都會故事，如果有適切的題材、故事的話，很想去詮釋對於台灣城市的感覺。

新聞局表示，在《沉默》籌拍期間，在導演李安助理暨該片製片李良山的帶領下，馬丁即與重要劇組幹部前來台中造浪池勘景，也利用台中國際級的人工造浪池拍攝專業特效，而新聞局也提供多項行政支援，協助劇組完成拍攝計畫。

新聞局強調，這是繼導演李安《少年PI的奇幻漂流》後，台中再度接待大型國際劇組製作團隊，展現台中影視產業的軟實力，造浪池也將擴充使用功能，明年中完工後將成為全國首座由政府興建、民間營運的專業電影拍攝基地。

新聞局表示，未來專業民間團隊進駐營運後，將可彙集技術、設備、人力等產業資源，結合在地大專院校建構產學合作機制，扶植台灣電影技術人才，吸引國際劇組來台拍攝，讓台中成為名符其實的國際級影視城市。

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