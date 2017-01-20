東明相遇知音 初次見到吳翔震就發紅包

東明相（右）跟吳翔震初次見面就一拍即合。（經紀人李韶明提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕吳翔震以寫真集《抱你寫詩》被封「性感詩人」，昨天他在一場私人尾牙與電影《練習曲》男主角東明相初次見面，沒想到兩人一見如故、惺惺相惜，像失散多年的兄弟，對表演、藝術、攝影、繪畫，健身等話題，暢聊5小時到午夜，加上吳翔震的經紀人李韶明，恰巧是東明相經紀人李慧良的乾弟弟，讓他們驚呼「緣份太神奇」。

吳翔震以寫真集《抱你寫詩》被封「性感詩人」。（經紀人李韶明提供）

東明相跟吳翔震是演藝圈的「文青」型演員，東明相以前輩身份，給吳翔震許多寶貴意見，建議他未來接戲，可以接受各種不同角色的挑戰，而不是為了賺錢而不停接戲，這跟他心中的想法不謀而合，他說：「這樣對演員而言，才會有呼吸的空間。」

吳翔震以寫真集《抱你寫詩》被封「性感詩人」。（經紀人李韶明提供）

昨晚，東明相親自熬煮大蒜火鍋湯底，搭配檸檬、香茅醬料，在家舉辦小型尾牙，在萬寶龍行銷經理陳世挺牽線下，吳翔震參加了這場聚會，他除了欣賞東明相在《練習曲》的精彩演出，對於東明相的毅力與堅持也十分佩服，吳翔震在東明相家的客廳，看到他「老娘文創」系列的繪畫作品，感受到「做自己的主人」的理念精髓。

吳翔震知道東明相「老娘文創」紅包袋十分暢銷，當場想跟東明相買來過年包紅包給父母，不過可惜已賣完缺貨，直到聚會結束吳翔震準備離開前，東明相拿出一包樣品紅包送他，讓他十分感動，兩人還相約過年一起騎單車健身，還有一起去緬甸進行心靈之旅，體驗不同文化的風情。

東明相曾演出電影《練習曲》。（經紀人李韶明提供）