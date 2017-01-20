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網傳TFBOYS易烊千璽找家教 待遇竟是「受千萬迷妹關注」

2017/01/20 17:48

「TFBOYS」3人才16、17歲，一出道就累積大批粉絲。（翻攝自TFBOYS微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國人氣男團「TFBOYS」由王俊凱、王源、易烊千璽組成，一出道就成為萬千少女心目中的男神偶像，不僅微博追蹤人數超過千萬，成員們也各自演出了多部戲劇和電影。而3人年齡才16、17歲要面對緊湊的演藝工作又要兼顧學業，十分不容易，日前就傳出，「TFBOYS」成員易烊千璽在網路上徵「學習助理」。

網路瘋傳易烊千璽上網徵家教。（翻攝自TFBOYS微博）

據《新浪娛樂》報導，近日網路瘋傳一份徵人啟事，透露要幫「小藝人」徵求學習助理，開出條件要「文科好的理科生，高考成績得在660以上」，更限定只要男性，其中工作待遇則強調「享受數千萬迷妹的關注」、「與藝人朝夕相處管吃管住，出差住宿標準和藝人一樣」每月薪資還不低於台幣47,000元，特別的工作待遇也引起網友關注。

易烊千璽今年才16歲，卻擁有大批粉絲追捧。（翻攝自易烊千璽微博）

而徵人啟事中寫道，「參加湖南高中會考」讓網友紛紛猜測「小藝人」就是「TFBOYS」成員易烊千璽，據傳易烊千璽先前的考試成績不如隊長王俊凱，似乎是想找家教趕緊惡補，但經紀公司對此並未回應。

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