「玖壹壹」洋蔥爆分手 女方刪照怒喊「這幾年多不值」

「玖壹壹」洋蔥（中）坦承和交往多年的圈外女友分手。（資料照，記者王文麟攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕本土夯團「玖壹壹」靠著台式饒舌爆紅，日前還在小巨蛋開唱，吸引1萬名歌迷到場朝聖，順利完成首度攻蛋的里程碑，人氣不斷飆漲，也因此工作滿檔，似乎沒有時間陪伴女友，「玖壹壹」成員洋蔥就爆出與交往多年的圈外女友分手，女方無預警在Instagramg刪光兩人甜蜜合照。

洋蔥（左）和交往5年的圈外女友（右）分手。（翻攝自洋蔥Instagram）

據《蘋果日報》報導，洋蔥和圈外女友交往近5年，還曾在社群網站大方曬恩愛，但今日女方卻將兩人昔日幸福合照刪光，並寫道「醜陋的事實無時無刻都狠狠提醒著這幾年有多不值。」似乎透露兩人分手鬧得不愉快，對於分手消息，洋蔥也坦承多年感情畫下句點，心裡也有點不捨，希望女方未來能過得更好，「我現在想好好的繼續努力做音樂」將生活重心轉到工作上。事實上，上周「玖壹壹」在台北小巨蛋開唱時，就被問到女友為什麼沒出席，雖然當時洋蔥僅以女友工作繁忙做為回應，但也不免讓外界懷疑，是否當時就已發生情變。

洋蔥（右）否認和前女友分手鬧得不愉快，也希望女方可以過得更好。（翻攝自洋蔥Instagram）