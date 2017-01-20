高圓圓呢？趙又廷巴黎放風 獨享浪漫之都

趙又廷在巴黎男裝週入席LV大秀。（Louis Vuitton提供）

〔記者方惠宗／台北報導〕趙又廷在雞年來臨前夕現身精品龍頭Louis Vuitton（LV）巴黎2017年秋冬男裝週大秀，與貝克漢、英國超模凱特‧摩絲與加拿大電影導演札維耶‧多藍一同入席「VVIP」前排座位，不過席間沒見到老婆高圓圓，看似「放風」、獨享這場全球潮人最期待的時尚盛宴。趙又廷在看完秀後表示，自己在穿衣服上一直是比較乖孩子的風格，很少有這樣類型的造型嘗試，大讚這場秀是「行雲流水的時髦不羈！」

貝克漢（左起）、凱特‧摩絲與札維耶‧多藍。（Louis Vuitton提供）

LV這個系列的創意靈感源自於紐約市生活的各個階段，設計元素更可見1970年代、80年代橫跨到90年代，如安迪．沃荷（Andy Warhol，1928～1987）、尚‧米榭‧巴斯奇亞（Jean-Michel Basquiat，1960～1988）等典型的曼哈頓藝術家，他們的創意和個人的穿衣風格都成為本季的參考。

LV 2017秋冬男裝可窺見典型曼哈頓藝術家的穿著風格。（Louis Vuitton提供）