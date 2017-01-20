限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 即時新聞

高圓圓呢？趙又廷巴黎放風 獨享浪漫之都

2017/01/20 16:10

趙又廷在巴黎男裝週入席LV大秀。（Louis Vuitton提供）

〔記者方惠宗／台北報導〕趙又廷在雞年來臨前夕現身精品龍頭Louis Vuitton（LV）巴黎2017年秋冬男裝週大秀，與貝克漢、英國超模凱特‧摩絲與加拿大電影導演札維耶‧多藍一同入席「VVIP」前排座位，不過席間沒見到老婆高圓圓，看似「放風」、獨享這場全球潮人最期待的時尚盛宴。趙又廷在看完秀後表示，自己在穿衣服上一直是比較乖孩子的風格，很少有這樣類型的造型嘗試，大讚這場秀是「行雲流水的時髦不羈！」

貝克漢（左起）、凱特‧摩絲與札維耶‧多藍。（Louis Vuitton提供）

LV這個系列的創意靈感源自於紐約市生活的各個階段，設計元素更可見1970年代、80年代橫跨到90年代，如安迪．沃荷（Andy Warhol，1928～1987）、尚‧米榭‧巴斯奇亞（Jean-Michel Basquiat，1960～1988）等典型的曼哈頓藝術家，他們的創意和個人的穿衣風格都成為本季的參考。

LV 2017秋冬男裝可窺見典型曼哈頓藝術家的穿著風格。（Louis Vuitton提供）

相關新聞

推薦新聞
「玖壹壹」洋蔥爆分手 女方刪照怒喊「這幾年多不值」 「玖壹壹」洋蔥爆分手 女方刪照怒喊「這幾年多不值」
2017/01/20 16:45
（影音）藍正龍抱女兒跳「拉拉鍊」 周幼婷在旁翻白眼 （影音）藍正龍抱女兒跳「拉拉鍊」 周幼婷在旁翻白眼
2017/01/20 16:20
E奶書法家挺7月肚坐博愛座 遭大嬸飆罵：孕婦有什麼了不起 E奶書法家挺7月肚坐博愛座 遭大嬸飆罵：孕婦有什麼了不起
2017/01/20 16:07
Angelababy大尺度挑逗婚紗照曝光 雙腿夾緊黃曉明 Angelababy大尺度挑逗婚紗照曝光 雙腿夾緊黃曉明
2017/01/20 16:04
強國名主持人蛇行駕車 被警搜出槍械毒品 強國名主持人蛇行駕車 被警搜出槍械毒品
2017/01/20 15:34
鮮肉團「ASTRO」寶島處女秀告捷 團員失眠不藥而癒 鮮肉團「ASTRO」寶島處女秀告捷 團員失眠不藥而癒
2017/01/20 15:30
繼小丑女增肥後 酷寒戰士竟變超級瑪利歐！ 繼小丑女增肥後 酷寒戰士竟變超級瑪利歐！
2017/01/20 15:21
不捨岳母獨吃年夜飯 郭彥均「這個要求」被推爆 不捨岳母獨吃年夜飯 郭彥均「這個要求」被推爆
2017/01/20 15:15
陳妍希滿月兒名字曝光 竟會說「真是夠了！」 陳妍希滿月兒名字曝光 竟會說「真是夠了！」
2017/01/20 15:13
范冰冰婚前準備！帶李晨和媽媽趴趴看豪宅 范冰冰婚前準備！帶李晨和媽媽趴趴看豪宅
2017/01/20 14:30
遼寧艦女星再槓立委 王世堅衰躺槍 遼寧艦女星再槓立委 王世堅衰躺槍
2017/01/20 14:12
電影虐狗疑雲延燒 參演小鮮肉難過稱「跟大家有相同感受」 電影虐狗疑雲延燒 參演小鮮肉難過稱「跟大家有相同感受」
2017/01/20 13:59
劉德華醫藥費高達2千萬 想早點出院回家過年 劉德華醫藥費高達2千萬 想早點出院回家過年
2017/01/20 13:59
簡直父女臉！網紅「館長」撞臉愛子公主 簡直父女臉！網紅「館長」撞臉愛子公主
2017/01/20 13:08
（影音）傳藝文化園區重開幕 江蕙「現身」致賀 （影音）傳藝文化園區重開幕 江蕙「現身」致賀
2017/01/20 12:28
前007加入《死侍2》？可能將演出這個角色 前007加入《死侍2》？可能將演出這個角色
2017/01/20 12:16
產後肚皮竟變摺疊椅 黃嘉千被自己醜哭 產後肚皮竟變摺疊椅 黃嘉千被自己醜哭
2017/01/20 12:07
（影音）江蕙拜早年甩搶劫陰霾 「去年讓大家擔心了」 （影音）江蕙拜早年甩搶劫陰霾 「去年讓大家擔心了」
2017/01/20 11:48
Baby產後罩杯激升 為兒吃苦當奶媽 Baby產後罩杯激升 為兒吃苦當奶媽
2017/01/20 11:42
「渣男」諧星嘿咻少女 G奶舊愛悔不當初... 「渣男」諧星嘿咻少女 G奶舊愛悔不當初...
2017/01/20 11:31
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.