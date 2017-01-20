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《星光》安伯政歌夢失利 轉戰鄉土劇成搶眼綠葉

2017/01/20 17:03

安伯政（中）演出《甘味人生》，憨厚形象頗受觀眾歡迎。（翻攝自安伯政臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕第一屆「星光幫」成員安伯政當時以一首台語歌曲《腳踏車》闖出名號，雖然獲得評審張宇的高度讚賞，但離開了《超級星光大道》後星途相當不順遂，曾一度寄居在親戚、到餐廳當服務生、服飾店打工，賺取微薄的薪水以過活。

安伯政並不像星光幫其他人一般大紅大紫，轉戰鄉土劇後才找到自己演藝事業的方向。（翻攝自安伯政臉書）

據《蘋果日報》報導，安伯政談起過去不順遂的的生活，表示曾借住汐止叔叔的家中，也曾窩在錄音室2坪不到的倉庫，就算曾一年只有兩場商演，單場收入不過3000元，但他沒有因此放棄歌手夢，到處打工平均賺2萬多元的薪水直到發行首張個人專輯。

安伯政在老家當起老闆開潮服店，店裡養了兩隻招財柴犬，討喜的模樣深受顧客喜愛。（翻攝自安伯政臉書）

後來，台語流利的他在因緣際會下被介紹參與本土劇《世間情》的演出，演技獲得認可被三立簽下，之後陸續演出《思慕的人》及《甘味人生》男配角，尤其在《甘味人生》中飾演林玟誼的閨蜜、謝承均的保鑣，憨厚形象深受戲迷喜愛，跨界在鄉土劇中找回自己演藝事業的新方向，讓他對與自己的台語優勢感到自豪。

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