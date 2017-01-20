鮮肉團「ASTRO」寶島處女秀告捷 團員失眠不藥而癒

南韓鮮肉團「ASTRO」昨奪下「首爾歌謠大賞」韓流特別獎。（翻攝自網路）

〔記者粘湘婉／綜合報導〕南韓鮮肉團「ASTRO」6名成員均齡20歲，出道近一年，靠帥氣外貌累積高人氣。該團將於2月28日來台，於台大體育館舉辦寶島處女秀，門票開賣1小時就順利賣出8成，讓團員們終於放下心中大石頭，直呼感謝台粉支持。而除了票房亮眼，昨6位團員在南韓「首爾歌謠大賞」，也順利奪下韓流特別獎，票房、奪獎2大好消息來報到，演藝表現可說是相當順遂。

「ASTRO」成員銀優擁有花美男外表，被封為「偶像界的朴寶劍」。（翻攝自enewstoday）

「ASTRO」由MJ、JINJIN、銀優、文彬、Rocky以及產賀組成，19歲成員銀優在學期間多擔任學生會長，花美男外表讓他被封為「偶像界的朴寶劍」；而文彬8歲時曾在男團東方神起的《氣球》MV中露臉，演出「小允浩」打響名氣。昨晚，「ASTRO」穿上大紅西裝，參加「首爾歌謠大賞」頒獎典禮，雖將新人獎拱手讓給夯團「BLACK PINK」，無緣從頒獎人朴寶劍手中接下獎座，上演本尊、分身同台場面，但「ASTRO」拿下韓流特別獎，成員們也開心在官方推特自拍感謝歌迷支持。

而2月登台韓星高達9組，「ASTRO」成員透露，原本擔心粉絲不買帳，一想到可能面對空蕩蕩的舞台，一度壓力大到失眠，如今票房告捷也讓6位大男孩卸下心中大石，失眠症狀不藥而癒。團員們除感謝台粉支持，也表示製作團隊都是從南韓帶來的工作人員，保證帶來精采演出。「ASTRO 1st Mini Concert In Taipei」購票可洽寬宏售票。