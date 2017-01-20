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E奶書法家挺7月肚坐博愛座 遭大嬸飆罵：孕婦有什麼了不起

2017/01/20 16:07

趙心妍擁有E奶火辣身材。（合成圖，翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「美女書法家」趙心妍（原名趙芸）外型甜美，擁有E奶姣好身材，去年10月閃嫁醫美診所執行長蘇杰睿，並在關島完婚，隔月宣布有喜，懷孕7個多月的她，日前搭捷運坐博愛座時，竟被一位婦人斥責「博愛座不是妳能坐的位置」，讓一旁高中生看不下去，挺身為她打抱不平。

趙心妍17日在臉書透露，搭捷運至婦產科，正逢上下班尖峰時段，車廂僅剩一個博愛座，「我環顧四周都是上班族和學生，就一屁股安心的坐下」，過沒多久，卻有一名年約4、50歲的婦人狂盯著她看，還脫口說出：「小姑娘，博愛座不是妳能坐的位置」，她聽到後，驚訝地站了起來，並將座位讓給對方，還向對方道歉，沒想到該名婦人一邊坐一邊碎唸「這樣才對嘛...沒禮貌。 」

趙心妍目前懷孕7個月。（合成圖，翻攝自臉書）

此時，一旁的高中生看不下去，決定挺身為她抱不平，「大嬸，妳是手上的愛馬仕很重嗎？幹嘛要叫孕婦讓位給妳坐啊？！」該婦人聽到後，頓時惱怒，起身回嗆：「誰是大嬸？妳說誰是大嬸？孕婦有什麼了不起的？！！」罵完後立即下車，趙心妍事後也向高中生道謝，也感慨「什麼人都有，什麼都不奇怪！社會肯定有瘋子，但也有溫暖的！」

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