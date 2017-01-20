Angelababy大尺度挑逗婚紗照曝光 雙腿夾緊黃曉明

Angelababy（左）和黃曉明（右）先前拍攝性感婚紗照曝光。（翻攝自圈教主微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國男星黃曉明與Angelababy結婚1多，近日喜迎寶貝兒子「小海綿」，Angelababy也健康返家休養。黃曉明2015年與Angelababy結婚時，就曾曬出多張甜蜜溫馨的婚紗照，日前有網友公開黃曉明夫婦先前未公開的性感婚紗照，大尺度挑逗風格，令人驚艷。

Angelababy（右）和黃曉明未公開婚紗照曝光。（翻攝自圈教主微博）

黃曉明與Angelababy先前公開的婚紗照，都是走王子與公主般的華麗甜蜜風格，沒想到近日則流傳出4張兩人未公開的大尺度婚紗照，只見Angelababy穿著高衩黑色性感禮服，露出逆天修長美腿，將黃曉明擁入懷中，還有一張是黃曉明裸上身幸福地貼在老婆胸前。另一張，則是黃曉明裸體僅穿著內褲、圍裙在廚房裡，Angelababy則身穿黑色緊身蕾絲禮服，一手撫摸著老公，畫面令人臉紅。最後一張，則是Angelababy穿著黑色小洋裝，將黃曉明夾在雙腿之間，作勢強硬地拿著槍抵住他的頭，大膽又挑逗的畫風，一改先前甜蜜華麗的童話風格。

黃曉明全身只穿著內褲、圍裙。（翻攝自圈教主微博）

Angelababy（左）秀出修長美腿，黃曉明甜蜜地埋進她懷裡。（翻攝自圈教主微博）