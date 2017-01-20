限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 婉君推

Angelababy大尺度挑逗婚紗照曝光 雙腿夾緊黃曉明

2017/01/20 16:04

Angelababy（左）和黃曉明（右）先前拍攝性感婚紗照曝光。（翻攝自圈教主微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國男星黃曉明與Angelababy結婚1多，近日喜迎寶貝兒子「小海綿」，Angelababy也健康返家休養。黃曉明2015年與Angelababy結婚時，就曾曬出多張甜蜜溫馨的婚紗照，日前有網友公開黃曉明夫婦先前未公開的性感婚紗照，大尺度挑逗風格，令人驚艷。

Angelababy（右）和黃曉明未公開婚紗照曝光。（翻攝自圈教主微博）

黃曉明與Angelababy先前公開的婚紗照，都是走王子與公主般的華麗甜蜜風格，沒想到近日則流傳出4張兩人未公開的大尺度婚紗照，只見Angelababy穿著高衩黑色性感禮服，露出逆天修長美腿，將黃曉明擁入懷中，還有一張是黃曉明裸上身幸福地貼在老婆胸前。另一張，則是黃曉明裸體僅穿著內褲、圍裙在廚房裡，Angelababy則身穿黑色緊身蕾絲禮服，一手撫摸著老公，畫面令人臉紅。最後一張，則是Angelababy穿著黑色小洋裝，將黃曉明夾在雙腿之間，作勢強硬地拿著槍抵住他的頭，大膽又挑逗的畫風，一改先前甜蜜華麗的童話風格。

黃曉明全身只穿著內褲、圍裙。（翻攝自圈教主微博）

Angelababy（左）秀出修長美腿，黃曉明甜蜜地埋進她懷裡。（翻攝自圈教主微博）

相關新聞

推薦新聞
大反轉！裘莉被迫交出6子女監護權給小布 大反轉！裘莉被迫交出6子女監護權給小布
2017/01/20 07:49
金泰希捨名牌婚紗 禮服竟是「她」設計的！ 金泰希捨名牌婚紗 禮服竟是「她」設計的！
2017/01/20 07:13
感人！情牽華仔30年 朱麗倩急奔醫院做這事 感人！情牽華仔30年 朱麗倩急奔醫院做這事
2017/01/20 07:17
日本第一渣男淫不完 再爆勾少女開房間 日本第一渣男淫不完 再爆勾少女開房間
2017/01/20 10:08
當年股票慘賠靠張庭 林瑞陽告白「欠一個婚禮」 當年股票慘賠靠張庭 林瑞陽告白「欠一個婚禮」
2017/01/20 07:54
流鼻血！三上悠亞最新AV作 挑戰4小時Cosplay 31種造型 流鼻血！三上悠亞最新AV作 挑戰4小時Cosplay 31種造型
2017/01/20 07:18
川普今就職登總統大位 好萊塢群星聚眾齊示威 川普今就職登總統大位 好萊塢群星聚眾齊示威
2017/01/20 10:38
果然又是這家！ 餐廳為國際名導多開1小時 果然又是這家！ 餐廳為國際名導多開1小時
2017/01/20 09:17
台灣之光！13歲李佳臻登川普就職典禮獻舞 台灣之光！13歲李佳臻登川普就職典禮獻舞
2017/01/20 12:12
SMAP奔西東！木村謀住英國避世 中居4人投奔中國 SMAP奔西東！木村謀住英國避世 中居4人投奔中國
2017/01/20 07:44
喬治克隆尼妻傳喜懷龍鳳胎！砸6千萬佈置育嬰房 喬治克隆尼妻傳喜懷龍鳳胎！砸6千萬佈置育嬰房
2017/01/20 08:49
劉德華醫藥費高達2千萬 想早點出院回家過年 劉德華醫藥費高達2千萬 想早點出院回家過年
2017/01/20 13:59
舒子晨寒冬豁出去！海邊「裸體跳鋼管」 舒子晨寒冬豁出去！海邊「裸體跳鋼管」
2017/01/20 08:39
美少女直播自殺過程 好奇網友先看完再說 美少女直播自殺過程 好奇網友先看完再說
2017/01/20 07:15
強國名主持人蛇行駕車 被警搜出槍械毒品 強國名主持人蛇行駕車 被警搜出槍械毒品
2017/01/20 15:34
川普夫人就職造型 很政治正確 川普夫人就職造型 很政治正確
2017/01/20 15:09
（影音）全國電子阿公廣告超催淚 網友：哭慘了 （影音）全國電子阿公廣告超催淚 網友：哭慘了
2017/01/20 07:11
不捨岳母獨吃年夜飯 郭彥均「這個要求」被推爆 不捨岳母獨吃年夜飯 郭彥均「這個要求」被推爆
2017/01/20 15:15
正妹女團登春晚 才開跳就摔在｢走光邊緣」 正妹女團登春晚 才開跳就摔在｢走光邊緣」
2017/01/20 07:26
遼寧艦女星再槓立委 王世堅衰躺槍 遼寧艦女星再槓立委 王世堅衰躺槍
2017/01/20 14:12
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.