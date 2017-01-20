川普夫人就職造型 很政治正確

川普就職大典，第一夫人梅蘭妮亞穿Reem Acra淡金色刺繡高領長袖禮服出席。（法新社）〔記者王瀅娟／台北報導〕川普就職大典從夫婦倆與全家人飛去華盛頓起揭開序幕，美國時間19日晚間於華盛頓聯合車站（Union Station）舉辦的就職燭光晚餐上，第一夫人梅蘭妮亞穿Reem Acra淡金色刺繡高領長袖禮服出席。她白天參訪阿靈頓公墓時，穿Norisol Ferrari軍裝靈感及膝大衣。及同色系洋裝。兩者都是紐約設計師作品，顯然很政治正確；風格端莊優雅，顯然知道自己的身分與合宜的穿著該是怎麼樣。

先前誰將設計梅蘭妮亞的就職典禮穿著在美國時尚圈引起不小的討論，大選期間撕裂族群的言論顯然影響到設計師們的意願。尤其時尚圈在選舉時多支持希拉蕊，使得「為第一夫人梅蘭妮亞設計禮服」這件事變得很尷尬，Marc Jacobs、Tom Ford、Derek Lam、Phillip Lim都公開表態不願意，Marc Jacobs更表示寧可將精力放在被川普和其支持者傷害的人身上。而表態願意的設計師，如Tommy Hilfiger、Thom Browne等，則認為「為美國第一夫人設計服裝是種榮幸。」Diane von Furstenberg雖然支持希拉蕊，但也說川普既然當選，梅蘭妮亞也該獲得如其他前任第一夫人般的尊重。梅蘭妮亞最後找上Ralph Lauren操刀就職典禮服裝，Karl Lagerfeld也傳出將為她設計的消息，不過究竟誰設計就職服裝，誰設計就職舞會禮服，需靜待今天梅蘭妮亞現身才揭曉。

平心而論，梅蘭妮亞其實一直滿低調的，婚後就專心在家帶小孩，珠寶設計與保養品事業比較像是家庭生活之外的消遣，平時也很少對外發言。如果不是老公出馬選總統，她可能就這麼安安靜靜地過著衣食無憂的日子，不用出來拋頭露面接受大眾的檢視與抨擊，包括抄襲講稿、謊報學歷、拍過裸照等。設計師們不肯，或不願意表態是否願意為她設計衣服，多半是受老公拖累，倒不見得是對梅蘭妮亞有意見。只能說有個自走砲老公，想平靜生活都難。

即使貴為第一夫人，梅蘭妮亞表示對政治沒有興趣，想來會繼續扮演稱職的花瓶角色。出身超模的她對服裝的品味良好，想來能為美國時尚帶來正面的影響。