限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 婉君推

川普夫人就職造型 很政治正確

2017/01/20 15:09

川普就職大典，第一夫人梅蘭妮亞穿Reem Acra淡金色刺繡高領長袖禮服出席。（法新社）〔記者王瀅娟／台北報導〕川普就職大典從夫婦倆與全家人飛去華盛頓起揭開序幕，美國時間19日晚間於華盛頓聯合車站（Union Station）舉辦的就職燭光晚餐上，第一夫人梅蘭妮亞穿Reem Acra淡金色刺繡高領長袖禮服出席。她白天參訪阿靈頓公墓時，穿Norisol Ferrari軍裝靈感及膝大衣。及同色系洋裝。兩者都是紐約設計師作品，顯然很政治正確；風格端莊優雅，顯然知道自己的身分與合宜的穿著該是怎麼樣。

先前誰將設計梅蘭妮亞的就職典禮穿著在美國時尚圈引起不小的討論，大選期間撕裂族群的言論顯然影響到設計師們的意願。尤其時尚圈在選舉時多支持希拉蕊，使得「為第一夫人梅蘭妮亞設計禮服」這件事變得很尷尬，Marc Jacobs、Tom Ford、Derek Lam、Phillip Lim都公開表態不願意，Marc Jacobs更表示寧可將精力放在被川普和其支持者傷害的人身上。而表態願意的設計師，如Tommy Hilfiger、Thom Browne等，則認為「為美國第一夫人設計服裝是種榮幸。」Diane von Furstenberg雖然支持希拉蕊，但也說川普既然當選，梅蘭妮亞也該獲得如其他前任第一夫人般的尊重。梅蘭妮亞最後找上Ralph Lauren操刀就職典禮服裝，Karl Lagerfeld也傳出將為她設計的消息，不過究竟誰設計就職服裝，誰設計就職舞會禮服，需靜待今天梅蘭妮亞現身才揭曉。

平心而論，梅蘭妮亞其實一直滿低調的，婚後就專心在家帶小孩，珠寶設計與保養品事業比較像是家庭生活之外的消遣，平時也很少對外發言。如果不是老公出馬選總統，她可能就這麼安安靜靜地過著衣食無憂的日子，不用出來拋頭露面接受大眾的檢視與抨擊，包括抄襲講稿、謊報學歷、拍過裸照等。設計師們不肯，或不願意表態是否願意為她設計衣服，多半是受老公拖累，倒不見得是對梅蘭妮亞有意見。只能說有個自走砲老公，想平靜生活都難。

即使貴為第一夫人，梅蘭妮亞表示對政治沒有興趣，想來會繼續扮演稱職的花瓶角色。出身超模的她對服裝的品味良好，想來能為美國時尚帶來正面的影響。

推薦新聞
金泰希捨名牌婚紗 禮服竟是「她」設計的！ 金泰希捨名牌婚紗 禮服竟是「她」設計的！
2017/01/20 07:13
感人！情牽華仔30年 朱麗倩急奔醫院做這事 感人！情牽華仔30年 朱麗倩急奔醫院做這事
2017/01/20 07:17
「渣男」諧星嘿咻少女 G奶舊愛悔不當初... 「渣男」諧星嘿咻少女 G奶舊愛悔不當初...
2017/01/20 11:31
當年股票慘賠靠張庭 林瑞陽告白「欠一個婚禮」 當年股票慘賠靠張庭 林瑞陽告白「欠一個婚禮」
2017/01/20 07:54
流鼻血！三上悠亞最新AV作 挑戰4小時Cosplay 31種造型 流鼻血！三上悠亞最新AV作 挑戰4小時Cosplay 31種造型
2017/01/20 07:18
川普今就職登總統大位 好萊塢群星聚眾齊示威 川普今就職登總統大位 好萊塢群星聚眾齊示威
2017/01/20 10:38
"真的結婚言承旭" 林志玲嬌羞回答.... "真的結婚言承旭" 林志玲嬌羞回答....
2017/01/20 06:00
毛利小五郎妻慘被電暈拍謎片 劇情超展開 毛利小五郎妻慘被電暈拍謎片 劇情超展開
2017/01/20 07:33
見副導選角好猥瑣 女星怒：沒給好處不會入選 見副導選角好猥瑣 女星怒：沒給好處不會入選
2017/01/20 11:15
果然又是這家！ 餐廳為國際名導多開1小時 果然又是這家！ 餐廳為國際名導多開1小時
2017/01/20 09:17
林志玲過年大手筆塞封口費 全為了那檔事 林志玲過年大手筆塞封口費 全為了那檔事
2017/01/20 09:00
甄子丹家有13歲小女人 遺傳麻豆娘超正 甄子丹家有13歲小女人 遺傳麻豆娘超正
2017/01/20 09:56
喬治克隆尼妻傳喜懷龍鳳胎！砸6千萬佈置育嬰房 喬治克隆尼妻傳喜懷龍鳳胎！砸6千萬佈置育嬰房
2017/01/20 08:49
舒子晨寒冬豁出去！海邊「裸體跳鋼管」 舒子晨寒冬豁出去！海邊「裸體跳鋼管」
2017/01/20 08:39
好事近？！周揚青衝著羅志祥媽媽喊... 好事近？！周揚青衝著羅志祥媽媽喊...
2017/01/20 10:12
（影音）全國電子阿公廣告超催淚 網友：哭慘了 （影音）全國電子阿公廣告超催淚 網友：哭慘了
2017/01/20 07:11
正妹女團登春晚 才開跳就摔在｢走光邊緣」 正妹女團登春晚 才開跳就摔在｢走光邊緣」
2017/01/20 07:26
劉伊心過年先實習 陪CEO回鄉伺候準公婆 劉伊心過年先實習 陪CEO回鄉伺候準公婆
2017/01/20 08:09
Rain金泰希花3.8萬教堂完婚 Rain金泰希花3.8萬教堂完婚
2017/01/20 06:00
難過華仔受傷 林志玲送上這帖藥！ 難過華仔受傷 林志玲送上這帖藥！
2017/01/20 08:17
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.