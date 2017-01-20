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史柯西斯讚安德魯超敬業 為當神父靈修30天

2017/01/20 14:54

國際大導馬丁史柯西斯出席電影《沈默》記者會。（記者王文麟攝）〔記者吳琬婷／台北報導〕奧斯卡大導馬丁史柯西斯今天和製片艾瑪寇斯柯芙與金獎提名編劇傑伊庫克斯，一同出席新片《沈默》記者會。電影全片100%在台取景拍攝，他首先感謝台灣，「因為有台灣的美麗自然景色及專業工作人員的幫忙，電影才能順利完成，這部電影和台灣緊緊相關。」

《沈默》講述較為深硬的宗教議題，談及與男主角安德魯加菲爾德的合作過程，馬丁史柯西斯提到，「安德魯對劇中角色非常有興趣，他不只沈浸在角色中，也願意和我們一起進行精神的探索。」

國際大導馬丁史柯西斯出席電影《沈默》記者會。（記者王文麟攝）史柯西斯還透露，安德魯的試鏡過程長達3小時，期間扮演許多不同角色、念了許多台詞，確定入選後，也準備了長達1年半的時間，安德魯還為此去參加耶穌會、參與30天靈修，讓自己更理解天主教的意涵。在身形上，則配合劇情需要，激瘦了48磅（約22公斤），為角色下了不少苦功。

國際大導馬丁史柯西斯出席電影《沈默》記者會。（記者王文麟攝）國際大導馬丁史柯西斯出席電影《沈默》記者會。（記者王文麟攝）

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