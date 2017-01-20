繼小丑女增肥後 酷寒戰士竟變超級瑪利歐！

「小丑女」瑪格羅比（左）與「酷寒戰士」賽巴斯汀斯坦（右）將在新片中分別演出前花式滑冰金牌選手坦雅哈定及其前夫傑夫葛路里，2人被狗仔捕捉到的片場照都讓粉絲幾乎認不出來。（合成圖，翻攝自推特）

〔記者陳昱均／綜合報導〕由《自殺突擊隊》中大受歡迎的「小丑女」瑪格羅比與《美國隊長》系列電影中演出美國隊長好友「酷寒戰士」巴奇的男星賽巴斯汀斯坦聯手搭檔演出的新片《I，Tonya》，目前已經在美國亞特蘭大片場正式開拍，日前有狗仔就捕捉到了瑪格羅比為戲增肥、腫到差點讓人認不出的片場照，嚇壞眾人；之後，18日狗仔也又拍攝到在片中飾演瑪格羅比丈夫的賽巴斯汀斯坦片場照，穿著復古服裝、留著與電玩角色「超級瑪利歐」同款鬍鬚的他，與過去帥氣模樣大不相同，也震驚不少粉絲。

新片《I，Tonya》目前已經正式開拍，瑪格羅比（中）開心與將在片中飾演她丈夫的賽巴斯汀斯坦（右）合影。（翻攝自Instagram） 2人將在片中分別詮釋前花式滑冰金牌選手坦雅哈定（左）及其前夫傑夫葛路里（右），在造型方面幾乎是神還原。（翻攝自Barstool Sports）

瑪格羅比將在《I，Tonya》片中飾演前花式滑冰金牌選手坦雅哈定（Tonya Harding），賽巴斯汀斯坦則將演出坦雅哈定當時的丈夫傑夫葛路里，該片由於是真人真事改編而成的電影，因此在造型方面也十分講究，要讓2人徹底回到最接近當年坦雅哈定與傑夫葛路里的模樣，為此瑪格羅比特地增肥，讓身形及臉蛋都明顯浮腫不少，並穿上90年代流行的超高腰牛仔褲，看起來幾乎就跟坦雅哈定本人一模一樣；賽巴斯汀斯坦則是把頭髮給剪得更短，鼻下留著2撇八字鬍，配上同樣復古的穿搭，讓粉絲直呼：「怎麼變成超級瑪利歐了」、「天啊這造型也太驚嚇」，甚至還有網友形容像是「隔壁鄰居家的怪叔叔」，但依然令人相當期待勇於挑戰自我的2人，會在片中擦出怎樣不同的火花來。

賽巴斯汀斯坦（左）留著八字鬍的復古造型，被認為根本就像電玩角色「超級瑪利歐」（右）。（合成圖，翻攝自推特） 不只瑪格羅比，賽巴斯汀斯坦這次的復古大叔樣（右）也與過去帥氣瀟灑的模樣（左）相差不少，嚇壞不少粉絲。（合成圖，翻攝自推特）