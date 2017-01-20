范冰冰婚前準備！帶李晨和媽媽趴趴看豪宅

范冰冰與李宸認愛後，愛得高調，結婚傳言不斷。（H&M提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國女星范冰冰與男友李晨，時不時便在社群網站上曬恩愛，小倆口婚姻大事一直都備受關注。近日又爆出范冰冰帶著媽媽和李晨到上海看豪宅，再次受眾人注目。

《鳳凰娛樂》報導，范冰冰和李晨之前曾被爆在青島、北京看房子，近日又被爆料小倆口帶著女方媽媽到上海看豪宅，當天范冰冰穿著休閒，而媽媽穿著一身皮草，而李晨在一旁環顧四周忙著看房，消息一出，又讓不少網友坐等2人公布喜訊。