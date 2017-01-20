電影虐狗疑雲延燒 參演小鮮肉難過稱「跟大家有相同感受」

電影《為了與你相遇》日前流出一支疑似拍攝現場工作人員集體虐狗的影片（左），引發眾怒；參演該片的19歲紐西蘭男星K. J. Apa（右）今天也針對此事在推特上做出回應。（合成圖，翻攝自TMZ、K. J. Apa推特）

〔記者陳昱均／綜合報導〕日前一部關於毛小孩的暖心電影《為了與你相遇》（A Dog's Purpose），被爆出一支工作人員要訓練師將一隻狼犬推進湍急的水流中的影片，片中的狼犬顯得十分害怕、下水後數度掙扎想爬回岸上，卻被一旁的訓練師「硬推」進湍急的水流中，來拍攝牠在急流中被沖刷、游泳的過程，因帶有虐狗嫌疑引發眾怒；其中「善待動物組織」（PETA）已經針對該片發起杯葛拒看的活動，而即便片商已出面發表聲明指稱他們在拍攝時都有確保所有毛孩們在安全的工作環境下工作，狼犬「海克力士」現在也很快樂健康、沒有受到任何傷害，不過原本預定將與本周在洛杉磯舉辦的首映活動已經宣告取消，在片中參演的19歲紐西蘭男星K. J. Apa，今天（20日）也出面說話了。

狼犬海克力士在硬被丟下水後，游到岸邊時，力氣已經透支，讓人看了相當不捨。（翻攝自TMZ）

K. J. Apa今天在自己的推特針對其參演的《為了與你相遇》電影所傳出的虐狗疑雲一事做出回應，他強調：「首先，我愛所有動物們，而且也永遠不可能容忍動物們遭遇這樣非人性的對待，甚至是虐待的行為。」他更補充，自己在看到《為了與你相遇》片場所流出的影片後，感到相當難過，因為他在2015年參演該片時，為此感到相當驕傲，但是網路上所流傳的這支疑似虐狗影片真的讓他幾乎看不下去，K. J. Apa並透露：「我可以理解你們很多人在看了之後的（憤怒）反應，因為我也跟你們一樣有相同的感覺。」

參演該片的K. J. Apa原本就是一名相當愛護各種動物的人，常會PO出一些與動物們的合照來跟粉絲們分享，因此看到那段疑似虐狗的影片也令他十分難過。（翻攝自K. J. Apa推特）

不過，K. J. Apa也表示這支影片仍需要再調查，因為根據他自己在《為了與你相遇》片場所拍攝的情況，他所遇到的都是十分愛護與尊重每一隻毛孩們的劇組工作人員，他們也盡全力在維護每隻毛孩在拍攝時的安全與狀態都一切良好，讓他忍不住表示：「我希望大家知道，我是絕對不會參演任何不能善待動物們的作品的，而老實講，去設想任何一隻動物可能因為拍攝而受到傷害的這件事真的不斷困擾著我，（狼犬）海克力士已經被確認現在狀態是十分開心又健康的」，根據自己當時拍攝的經驗來抒發自己的感受，讓粉絲們看了直呼：「這跟你一點關係都沒有，但真的很開心你願意站出來說話」、「希望現場狀況真如你所說的那樣就好了！」

K. J. Apa推特全文。（翻攝自K. J. Apa推特）