前007加入《死侍2》？可能將演出這個角色

前「007」皮爾斯布洛斯南（中）日前開心與「死侍」萊恩雷諾斯（右）及「金鋼狼」休傑克曼（左）合照，引發熱議。（翻攝自休傑克曼Instagram）

〔記者陳昱均／綜合報導〕在去年上映後就跌破專家眼鏡、取得優異票房成績與評價的電影《惡棍英雄：死侍》，除了確定要繼續拍攝續集之外，最近也在各大頒獎典禮上以黑馬之姿獲得不少項提名，甚至被認為或許有望奪得一座奧斯卡獎，聲勢驚人。而目前《死侍2》預計會在今年6月份開拍，關於角色跟劇情都還未透露太多新消息，只知道仍然跟上一部一樣，不會有A咖「X戰警」成員加入；不過，最近男主角萊恩雷諾斯與「金鋼狼」休傑克曼就與前「007」皮爾斯布洛斯南驚喜合體，讓外界揣測他是否有望加入《死侍2》的演出。

預計將於今年6月開拍的《死侍2》，與上一集一樣，依然不會有A咖「X戰警」角色加入演出。（20世紀福斯提供）

萊恩雷諾斯與休傑克曼在17日不約而同在Instagram上PO出與前「007」皮爾斯布洛斯南合體的照片，2人將皮爾斯布洛斯南包圍在中間，除了一起笑得很開新外，甚至搞怪擺出代表「不見、不聞、不言」的3猿姿勢，2人都特別寫上「金鋼狼、龐德、死侍」，不禁讓人相當期待3人之後是否會有一起合作的新作品推出。

休傑克曼（左起）、皮爾斯布洛斯南、萊恩雷諾斯一起搞怪擺出代表「不見、不聞、不言」的3猿姿勢。（翻攝自萊恩雷諾斯Instagram）

而由於死侍在第一集的片尾彩蛋中，就曾預告他的死對頭兼變種人好搭檔「機堡」（Cable）將會出現在續集裡，加上死侍的創作者羅柏萊菲德（Rob Liefeld）19日又在自己推特發文表示：「就我所知，機堡會是好萊塢最火辣的角色，台詞更是優秀到讓人驚艷，相信吧！」不少人就將機堡與才剛與「死侍」萊恩雷諾斯和「金鋼狼」休傑克曼的皮爾斯布洛斯南連結起來，推測他極有可能就是將要接下這個角色的人選，令人十分期待這個夢幻組合是否真的會成真。

死侍的創作者羅柏萊菲德日前才在推特上大讚機堡會是好萊塢最火辣的角色。（翻攝自羅柏萊菲德推特） 不少粉絲推測皮爾斯布洛斯南（右）極有可能會在《死侍2》中演出變種人「機堡」（左）一角。（翻攝自Cosmicbook News）