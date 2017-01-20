「渣男」諧星嘿咻少女 G奶舊愛悔不當初...

狩野英孝去年與女星加藤紗里交往，卻一連劈腿多女，2人之後鬧翻。（翻攝自網路）〔記者粘湘婉／綜合報導〕34歲日本諧星狩野英孝以耍帥自戀形象走紅，花邊新聞不斷的他，去年才被爆同時劈腿6女，被狠批是「渣男」。事隔1年，今他再被八卦雜誌踢爆，與17歲未成年少女開房間，有觸法之疑。而曾與狩野交往的前女友、G奶賽車皇后加藤紗里今被問到此事，也難掩驚訝心情，淚水在眼眶裡打轉，直呼：「不敢相信！」

據《FRIDAY》報導，該少女是地下偶像，是狩野的粉絲，經常參加狩野的粉絲活動，並主動送餐點給工作人員，引起狩野注意。去年5月，狩野主動透過推特傳訊給該名少女，表示「感謝你的支持」，2人因此搭上線，之後狩野用LINE展開強烈攻勢，成功發展為交往關係。進展快速的2人，去年11月進入半同居狀態，交往期間，少女也曾將2人甜蜜合照放到網路上。

狩野英孝今再爆醜聞，與未成年少女開房間。（翻攝自modelpress）然而，該名少女年僅17歲，狩野若與她發生關係，恐觸犯違法與未成年性交罪，最重可判2年以下有期徒刑、日幣100萬（約台幣28萬元）以下罰金。對此，狩野強烈否認，並表示無辜，「對方當初跟我說她22歲，當我發現她未成年以後，我們就沒有再聯絡了。」

而G奶賽車皇后加藤紗里，去年曾與狩野交往，發現他劈腿後怒甩戀情，並在網路上與「前男友」宣戰。今加藤聽到「前男友」再爆花邊情事，難過表示：「我不清楚發生什麼事了……但是當初交往的時候，我曾經100%喜歡他，真的不敢相信有這種事。我們分手後就沒有聯絡。如果知道他是這種會跟未成年少女發生關係的人，當初就不會跟他交往了。」心情明顯大受影響。此外，狩野所屬經紀公司，稍早對外表示，將於明天召開記者會，由狩野本人對外說明事情由來。

狩野英孝否認與未成年少女交往，表示女方當初自稱是22歲。（翻攝自Friday） 女星加藤紗里今被問到前男友狩野英孝醜聞，差點淚崩。（翻攝自網路）