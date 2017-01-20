川普今就職登總統大位 好萊塢群星聚眾齊抗議

川普（左）今天正式就職接任第45屆美國總統，包含亞歷鮑德溫（右）在內的好萊塢群星則在紐約川普國際酒店大廈前聚眾抗議。（合成圖，美聯社）

〔記者陳昱均／綜合報導〕地產大亨兼政治素人唐納川普，去年一路過關斬將，以跌破眾人眼鏡的黑馬之姿順利贏得第45屆美國總統大選，並在今天（20日）正式就職入主白宮，成為最新的美國領導人。然而，各地都有反對川普的群眾聚集起來示威抗議，包含著名紀錄片導演麥可摩爾（Michael Moore）、勞勃狄尼洛、茱莉安摩爾、「浩克」馬克魯法洛，以及在《SNL》節目上因模仿川普受到追捧的男星亞歷鮑德溫等藝人，則都聚集在紐約的川普國際酒店大廈前，與民主黨出身的紐約市長比爾白思豪（Bill de Blasio）和近萬名群眾來反川普，引發熱議。

不少紐約民眾都到川普國際酒店大廈前參與這場抗議活動。（美聯社）

其中，在選前就撻伐川普不遺餘力的性格男星勞勃狄尼洛，是當晚第一個上台對群眾喊話的藝人，他在台上念了數則關於總統大選的惡性評論，並形容川普「是這個國家以及這個城市的惡例子」。而之前因為在實境秀《SNL》上模仿川普，與本尊在推特上進行過數場舌劍唇槍戰爭的男星亞歷鮑德溫，在表示：「這些人根本就是一個恥辱，但仍然還有希望，川普跟彭斯（新一任美國副總統）認為你們將會躺下，但我們紐約客絕對不輕易順著他們的心意！」

勞勃狄尼洛形容川普「是這個國家以及這個城市的惡例子」。（法新社） 亞歷鮑德溫在上台發言時不忘模仿川普說化姿態，引人發笑。（法新社）

導演麥可摩爾則語重心長地說道：「我們正處於歷史上非常危險的一個時刻，即使你已經預測道情況會很糟糕，但這一切只會持續變得更慘烈，唯一的好消息就是站在我們這邊的人比他們那邊的人還要多。」而在漫威電影裡飾演「綠巨人浩克」、平常也十分關心各種社會議題的男星馬克魯法洛則上台表示：「我們今晚都在這邊守護對我們來說相當珍貴的東西，也就是彼此」；在影集《慾望城市》中扮演女強人米蘭達的女星辛西亞尼克森（Cynthia Nixon）則以身為LGBT族群之一的身分，上台對鼓舞那些被川普鄙視過的LBGT及其他種族的人們，說：「我們不會後退，我們就在這裡，我們是無所畏懼的酷兒（Queer）！LGBT則群們支持你們！」

著名紀錄片導演麥可摩爾認為川普上任後整個情況會越變越糟。（美聯社） 十分關心時事的「浩克」馬克魯法洛也參與了這場抗議活動。（法新社） 在影集《慾望城市》中扮演女強人米蘭達的女星辛西亞尼克森以LGBT族群的身分，上台鼓舞那些被川普歧視的LGBT民眾還有其他種族的人們。（法新社）