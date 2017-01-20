好事近？！周揚青衝著羅志祥媽媽喊...
2017/01/20 10:12
羅志祥與周揚青感情甜蜜，常在社群網站上放閃。（合成照，翻攝自微博）
〔娛樂頻道／綜合報導〕「小豬」羅志祥自從認愛中國網紅周揚青後，越愛越高調，兩人時常在社群軟體上隔空放閃。19日小豬帶著母親一起參加公司尾牙，身上穿著周揚青的品牌服飾，周揚青則高興的直呼：「媽媽我愛你！」讓許多網友推測小倆口是否邁向結婚之路。
羅志祥昨帶媽媽參加公司尾牙，羅媽媽在微博PO出照片，只見她身上穿的是小豬女友周揚青自創品牌的服飾，羅媽媽整個人喜氣洋洋，而周揚青看到後更是喜不自勝，馬上轉發羅媽媽微博，並寫道：「我看到了什麼？！謝謝媽媽把5年來第一次自拍獻給了我的服飾品牌，我愛妳哈哈哈哈」，羅媽媽也回應：「愛妳喔！」讓許多網友留言表示：「平常秀恩愛就算了，連婆媳也來」、「這是好事近了嗎？」、「都叫媽媽了阿」。
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